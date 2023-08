Ta decyzja może zmienić przebieg wojny. Kolejne kraje przekażą Ukrainie F-16

Holandia i Dania zapewnią Ukrainie samoloty F-16 w ramach umowy, którą prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski okrzyknął "historyczną”. Najpierw jednak ukraińscy piloci przejdą szkolenie. Wcześniej dla tej decyzji tzw. zielone światło dały władze w Waszyngtonie. Bez zgody USA nie byłoby to możliwe.

Ukraina otrzyma od Holandii F-16. Fot. instagram/Wołodymyr Zełenski

Kijów od miesięcy ponaglał Zachód, aby Ukraina dostała samoloty F-16. Teraz to wreszcie się udało. Pozytywną decyzję w tej kwestii podjęły władze w Holandii i Danii.

Dania i Holandia przekażą Ukrainie myśliwce F-16

I tak najpierw przemawiając na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim na lotnisku w Eindhoven, holenderski premier Mark Rutte powiedział, że jego kraj „zobowiązuje się do dostarczenia Ukrainie samolotów F-16”, gdy "spełnione zostaną warunki takiego transferu”.

Zełenski określił porozumienie jako "historyczne”. – Holandia stała się pierwszym krajem, który zgodził się dostarczyć Ukrainie F-16 po szkoleniu dla pilotów. Jestem bardzo wdzięczny – dodał.

Także w niedzielę, co odnotowuje m.in. stacja CNN, duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło w opublikowanym oświadczeniu, że zgodziło się dostarczyć samoloty F-16 dla Ukrainy. Warunki transferu obejmują szkolenie ukraińskiego personelu, stworzenie infrastruktury i logistyki oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

Na razie nie jest jasne na jaką liczbę F-16 może liczyć Ukraina – tak ze strony Holendrów, jak i Duńczyków.

Zełenski wylewnie dziękuje za F-16 dla Ukrainy

Obu krajom Zełenski dziękował wylewnie na Twitterze. "Dziś zrobiliśmy kolejny krok w kierunku wzmocnienia osłony powietrznej Ukrainy. F-16 – te odrzutowce będą używane do trzymania rosyjskich terrorystów z dala od ukraińskich miast i miasteczek" – napisał po decyzji rządu Holandii.

A potem dodał jeszcze w nawiązaniu do oświadczenia Duńczyków: "W trakcie rozmów omawialiśmy możliwość rozszerzenia misji szkoleniowych. (...) Nasza koalicja F-16 udowadnia swoją skuteczność. Dziękuję! Zełenski był najpierw w Holandii, a teraz jest w Danii.

Zełenski napisał także na Twitterze, że ze strony Holandii Ukraina może liczyć na 42 myśliwce, a od Danii na 19, ale nie są to liczby, które potwierdziły władze w Amsterdamie i Kopenhadze.

USA wyraziły zgodę na F-16 dla Ukrainy

Co istotne, w piątek Stany Zjednoczone zezwoliły na wysłanie myśliwców F-16 do Ukrainy z Danii i Holandii, jak tylko zakończy się szkolenie pilotów. Bez zgody USA nie byłoby to możliwe. Z kolei prezydent USA Joe Biden zatwierdził w maju programy szkoleniowe dla ukraińskich pilotów na samolotach F-16.

Tymczasem Rosjanie w Ukrainie nadal brutalnie atakują cywilów. I tylko w niedzielę szef Administracji Wojskowej Obwodu Czernihowskiego Wiaczesław Chaus poinformował, że liczba ofiar rosyjskiego ataku pociskiem balistycznym na miasto Czernihów wzrosła do 148. Siedem osób nie żyje. Rosjanie zaatakowali to miasto w sobotę przed południem.

Ukraińska Prawda podaje, że obecnie trwa porządkowanie miejsca ostrzału, pracują tam służby komunalne, przeprowadzane są oględziny wszystkich budynków mieszkalnych i obiektów w celu oszacowania skali zniszczeń.