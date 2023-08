Gościem pierwszego odcinka programu "Gry o głosy" Wirtualnej Polski i Radia ZET był Marek Suski. Poseł PiS został zapytany przez Beatę Lubecką i Patrycjusza Wyżgę między innymi o treść pytań referendalnych. Polityk PiS nie potrafił jednak dokładnie zacytować ich treści, a jedno sprawiło mu wyjątkowy problem.

Marek Suski miał spory problem z pytaniem o uchodźców. Zrzut ekranu z Twitter.com / Radio ZET

– Pierwsze pytanie było o możliwość wyprzedaży państwowych spółek, czyli spółek Skarbu Państwa i na to pytanie my będziemy sugerować, że trzeba odpowiedzieć, że nie jesteśmy za wyprzedażą tego majątku – powiedział Marek Suski w pierwszym odcinku "Gry o głosy" Wirtualnej Polski i Radia ZET zapytany o treść pytań referendalnych.

Przy "recytowaniu" kolejnych dwóch poseł PiS poszedł w odpowiedź w charakterze opisowym. – Kolejne pytania były o uchodźców i migrantów, o barierę na granicy polskiej, więc są to bardzo istotne sprawy.

Ale Beata Lubecka nie chciała odpuścić Suskiemu, który udzielił bardzo zdawkowej odpowiedzi i dopytała polityka obozu rządzącego, o co dokładnie chodzi w pytaniu o uchodźców. I tu zaczęły się schody...

– Chodzi o nieprzyjmowanie uchodźców, którzy mają być narzuceni kwotami przez Unię Europejską... – mówił Suski.

– Ale wymieniliście tam dwa obszary, z których ci uchodźcy nadejdą. Dwa kierunki – doprecyzowała swoje pytanie dziennikarka.

– Nie odpowiada nam to, że Unia próbuje nam na siłę wcisnąć tych imigrantów, których sami nie chcą – powtórzył się polityk PiS.

– Nie odpowiedział pan na pytanie – o jakie obszary chodzi? – zapytała ponownie Lubecka.

– To są obszary, z których my nie chcielibyśmy, żeby oni byli no... – wydukał Suski.

– Czyli pan nie pamięta – skwitowała dziennikarka.

Współprowadzący rozmowę Patrycjusz Wyżga postanowił pomóc wyraźnie zagubionemu politykowi PiS w odpowiedzi na to pytanie i podpowiedział, że chodzi o nazwy geograficzne.

– No Unia Europejska – odparł bez cienia żenady poseł.

– Chodzi o to, skąd będą ci migranci, no przecież nie z Unii Europejskiej – stwierdziła podirytowana Lubecka.

– Poza tym tam Unia Europejska też nie jest tu wymieniona, a biurokracja europejska – dodał Wyżga.

Pytania w referendum PiS

Jeśli więc poseł Suski nie pamięta treści pytań, które mają paść w referendum szykowanym przez obóz rządzący przy okazji wyborów 15 października, to przypomnijmy ich treść, którą kolejno po sobie ogłaszali notable PiS.

Pierwsze przedstawił Jarosław Kaczyński. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? – brzmi pytanie.

– Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Głos obcych polityków, w tym niemieckich, nie ma żadnego znaczenia. Dlatego w sprawach kluczowych chcemy odwołać się do państwa w referendum – mówił na nagraniu Jarosław Kaczyński.

Drugie pytanie zaprezentowała Beata Szydło. "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego w tej chwili 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?" – tak ma brzmieć treść drugiego pytania referendalnego PiS.

Oczywiście wszystko pokazano za pomocą nagrania. Tym razem widzimy byłą premier, która przy dźwiękach smutnej muzyki opowiada o tym, jak cofnęła reformę emerytalną rządu PO.

"Tusk i Platforma mówią wiele o kobietach, a kazali pracować im prawie do śmierci" – rozpoczyna Szydło. Następnie pojawiają się złowrogo zmontowane cytaty – najpierw jest pokazana wypowiedź prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówi o tym, że nie ma potrzeby oficjalnego zwiększenia wieku emerytalnego, a potem premiera Donalda Tuska informującego o podniesieniu wieku, w którym będzie można przejść na emeryturę.

Dla podkreślenia "przesłania" wypowiedź ówczesnego premiera jest zilustrowana nagraniem, na którym Tusk głośno się śmieje. "Kłamali więc w tej sprawie" – oznajmia poważnie Szydło i prezentuje treść drugiego pytania referendalnego.

Morawiecki i atak na Tuska

Treść trzeciego pytania, którą w niedzielę rano ogłosił w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, brzmi: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Spot z premierem zaczyna się od deklaracji, że "rząd PiS od samego początku był przeciw relokacji nielegalnych migrantów", po czym pokazuje on tendencyjnie dobrane cytaty z polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówili o tym, że Polska musi realizować swoje międzynarodowe zobowiązania.

– Ci politycy chcieli na was sprowadzić niebezpieczeństwo. Ponieważ mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie, my tego w Polsce nie chcemy. Chcemy, żeby głos Polaków był usłyszany – oznajmia dalej Mateusz Morawiecki.

– Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach Zachodniej Europy. Gwałty, morderstwa, podpalanie, demolowanie ulic, dzielnice grozy – kontynuuje premier, a jego słowa ilustrują przebitki z zamieszek we Francji.

Po ogłoszeniu treści pytania zakończenie spotu stanowi z kolei bezpardonowy atak na lidera największej partii opozycyjnej. – Tusk jest największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Nie pozwólmy, by Tusk, jako wysłannik elit brukselskich, zdemolował bezpieczeństwo w Polsce – kończy spot Morawiecki.

Czwarte pytanie zaprezentował w poniedziałek rano Mariusz Błaszczak. Po raz kolejny PiS ujawnił je na nagraniu w mediach społecznościowych. Brzmi ono: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

