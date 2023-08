W programach stacji TVN wciąż zachodzą spore roszady. Teraz rewolucję przechodzi "Mam talent". Pożegnano się z Małgorzatą Foremniak i Janem Klimentem. Do współpracy w roli jurorów zaproszono natomiast Marcina Prokopa oraz Julię Weniawę. Młoda artystka jest podekscytowana nową posadą. Te wieści skomentowała nawet Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Julia Wieniawa nową jurorką w "Mam talent". Fot. Pawel Wodzynski/East News

Kolejne zmiany w TVN. W "Mam talent" wystąpią nowi jurorzy

"W 15. sezonie nadejdzie czas na zmiany. Małgosia Foremniak oraz Jan Kliment rozstaną się z rolami jurorów. Gosiu, Janku, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z Wami w 'Mam Talent'" – czytamy w oświadczeniu na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych.

Z komunikatu TVN wynika, że Foremniak i Kliment nie rozstają się ze stacją. Aktorka wystąpi w nowym projekcie TVN-u, natomiast tancerze "będzie wspierał stację choreograficznie".

Przy okazji TVN poinformowała, kto zostanie nowymi jurorami "Mam talent". Dla fanów show nie będzie zbyt dużym zaskoczeniem to, że Marcin Prokop awansował i niebawem pochyli się wraz z Chylińską nad tym, co mają mu do zaprezentowania uczestnicy.

W roli jurorki swoje siły sprawdzi też jedna z największych polskich gwiazd młodego pokolenia, Julia Wieniawa. "W nowej roli sprawdzi się także Marcin Prokop, znany widzom jako prowadzący [...]. Razem z Agnieszką Chylińską i Julią Wieniawą, oceni występy utalentowanych uczestników. Najnowsza edycja 'Mam Talent!' pojawi się na antenie TVN już w przyszłym roku" – dodano w komunikacie.

Wieniawa o roli jurorki w "Mam talent"

24-latka zabrała głos po ogłoszeniu tej wiadomości przez produkcję. Przyznała, że to dla niej wielkie wyróżnienie. "Nie ukrywam, że tego typu nobilitacja nawet nie była w sferze moich marzeń. Jak wrócę pamięcią do lat dziecięcych, kiedy zaczynałam swoją przygodę z teatrem, muzyką i filmem, to czasem chodziłam na widownię 'Mam talent!' czy innych programów i jedynie marzyłam, by mi również kiedyś ktoś dał szansę" – napisała.

"Wciąż nie mogę uwierzyć, że teraz to ja zasiądę w jury i będę mogła przyczynić się do odkrycia wielu wspaniałych talentów i dać tym programem szansę np. jakiejś innej małej marzącej Julce. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, bo to duża odpowiedzialność. Będę wdzięczna za wasze szczere wsparcie na żywo, jak i to wirtualne" – wyznała.

Nowa rola Julii Wieniawy wywołała wśród internautów skrajne emocje. Niektórym trudno jest wyobrazić sobie młodą gwiazdę w fotelu jurorskim, inni natomiast mocno jej kibicują.

Swoje zdaniem w tej kwestii wyraziła też nawet Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorka, a prywatnie mamy Antka Królikowskiego, z którym Wieniawa była w związku przed laty, pod wpisem niedoszłej synowej zostawiła miły komentarz. Napisała "Brawo" i dodała emotkę w kształcie serca.