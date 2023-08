Tragedia na Podkarpaciu. W stawie znaleziono nieprzytomnego nastolatka, zmarł mimo reanimacji

W Tarnobrzegu przy ulicy Bema znaleziono w stawie nieprzytomnego 12-latka. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować. Na osiedle Sobów zadysponowano także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Tragedia w Tarnobrzegu, utonął 12-letni chłopiec. (Zdjęcie poglądowe) Fot. NewsLubuski/East News

Dramat w Tarnobrzegu, nie żyje 12-letni chłopiec

Przed godziną 11:00 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wpłynęło zgłoszenie o tym, że w stawie na osiedlu Sobów znaleziono nieprzytomnego młodego chłopca. Mundurowych zawiadomił jeden ze spacerowiczów.

– Mogę potwierdzić, że zdarzenie faktycznie miało miejsce. 12-letni chłopiec został znaleziony nieprzytomny, na miejsce zadysponowano służby mundurowe oraz ratownicze. Mimo podjętych działań, w tym reanimacji, chłopca nie udało się uratować – powiedziała nam podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowa KMP w Tarnobrzegu.

Ponadto w rozmowie z redakcją naTemat rzeczniczka przekazała, że na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego.

– Policjanci przeprowadzili niezbędne czynności wyjaśniające. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 12-latek nad staw przy ulicy Bema wybrał się w celu łowienia ryb. Dalsze dochodzenie prowadzi prokuratura – dodała podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona.

Tragedia w Wielkopolsce. 20-latek utonął w jeziorze

Jak informowaliśmy w naTemat, kilka dni temu w Wielkopolsce doszło do równe tragicznego w skutkach zdarzenia. We wtorek 15 sierpnia trzech młodych mężczyzn pływało w jeziorze w Łopiennie, w pewnym momencie jeden z nich postanowił zawrócić na brzeg. Jego dwóch kolegów także zdecydowało się zakończyć kąpiel. Wtedy też dostrzegli, że ich przyjaciel zaczyna tonąć.

– Jeden z tych mężczyzn, którzy pozostali dłużej w wodzie, już dopływał do brzegu i wtedy zauważył, że jego kolega się topi. Chciał po niego wrócić, ale nie miał już na tyle siły – przekazała Kamila Kozłowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Jak poinformowało wówczas Radio ZET, które powołało się na PAP, świadkowie zdarzenia niezwłocznie wezwali służby ratunkowe. Te miały otrzymać zgłoszenie około 19:30. Nad jeziorem w Łopiennie błyskawicznie pojawiły się jednostki z z powiatu gnieźnieńskiego i z obszaru Żnina w województwie kujawsko-pomorskim. Na miejscu zdarzenia pojawili się także nurkowie z Poznania.

W wyniku trwającej kilka godzin akcji ratunkowo-poszukiwawczej późnym wieczorem odnaleziono ciało 20-letniego topielca. Radio ZET podało, że zlokalizowanie go było możliwe dopiero przy użyciu sonarów. Na miejscu pojawiły się jednostki straży pożarnej oraz policji, by zabezpieczyć miejsce tragedii.

Zatrważające statystyki utonięć w 2023 roku

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nieprzerwanie apeluje, by zachować bezpieczeństwo nad wodą, podczas letniego wypoczynku. Wśród zasad, jakie są podawane przez RCB, jest m.in. pływanie tylko w wyznaczonych miejscach, pod opieką ratownika i stosowanie się do jego poleceń. Do tego należy pamiętać, że wypoczynek pod okiem ratownika nie zwalnia z zachowania zdrowego rozsądku i zapewnienia należytej opieki dzieciom.

Policja publikuje porażające statystyki. W trwającym okresie letnim utonęły już 183 osoby, z czego najwięcej w lipcu - aż 72. W sierpniu podczas kąpieli życie straciło 63 osoby.

Według danych, którymi dysponują mundurowi najczęstszymi przyczynami utonięć są kąpiel w miejscu niestrzeżonym oraz zwyczajna nieostrożność (informacje z 2022 roku).