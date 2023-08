IBRiS opublikował najnowszy sondaż poparcia politycznego, który z pewnością ucieszy lidera PO Donalda Tuska, a wywoła popłoch przy Nowogrodzkiej. Z badania wynika, że różnica między PiS a KO wynosie niecałe dwa punkty procentowe. Co więcej, partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma szans na samodzielne rządy i ewentualnie jest skazana na sojusz z Konfederacją.

Sondaż: minimalna przewaga PiS nad KO Fot. Czarek Sokolowski/Associated Press/East News

Z najnowszego badania IBRiS dla "Wydarzeń" Telewizji Polsat wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie rzędu 32,4 proc., a Koalicja Obywatelska 30,6 proc. Wobec ostatniego badania PiS zanotowało spadek o 0,8 pkt proc., w przypadku KO nastąpił natomiast wzrost o 2,3 pkt proc.

Na trzeci miejscu jest Konfederacja, która ma poparcie 11,8 proc. To spadek o 3,4 pkt proc. Poza podium znalazła się Trzecia Droga. Koalicja Polski 2050 i PSL-u może w tym badaniu liczyć na 9 proc. poparcia (spadek o 2,1 pkt proc).

Na Lewicę i Partię Razem zagłosowałoby 7,7 proc. badanych (spadek poparcia o 0,4 pkt proc.

Nadal jest też sporo niezdecydowanych. W lipcu 4,1 proc. osób deklarowało że "nie wie/ trudno powiedzieć", na kogo oddaliby głos, a w sierpniu taką odpowiedź wybrało 8,5 proc. badanych.

Kaczyński nie ma szans na samodzielne rządy

Jak to wygląda po prowizorycznym przeliczenia na mandaty? Opozycja ma razem 226 mandaty, PiS – 184, a Konfederacja – 50. Tym samym nie są do dobre wieści dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jego partia nie ma szans na samodzielne rządy, PiS może rządzić jedynie w koalicji z Konfederacją, gdyż mają razem 234 mandaty.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 18-21 sierpnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie 1000 pełnoletnich obywateli RP, zamieszkałych na terenie całego kraju.

Co ważne, także najnowszy sondażu United Surveys dla wp.pl jest dobry dla KO. Chociaż wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w miniony weekend, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 34,5 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc.), to jest to koniec dobrych wieści dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego w tym badaniu. W tym sondażu KO bowiem znacząco zyskuje. Głosowanie na blok, któremu przewodzi Donald Tusk, zadeklarowało 31,2 proc. uczestników badania, co jest wzrostem o 3,1 pkt proc.

Trzecia Droga, na którą składają się Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, otrzymałaby 9 proc. głosów (spadek o 1,6 pkt proc.), a Lewica – 7,1 proc. (również 1,6 pkt proc. spadku).

Zupełną nowością jest jednak wynik Konfederacji, która od wielu miesięcy notowała dwucyfrowe poparcie i była regularnie trzecią siłą polityczną. W nowym sondażu głosowanie na skrajną prawicę deklaruje 7,8 proc. ankietowanych, co oznacza spadek aż o 5,3 pkt proc. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.