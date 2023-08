Raków Czestochowa może dokonać czegoś wielkiego. Oto stawka dzisiejszego meczu z FC Kopenhagą

Maciej Karcz

R aków Częstochowa już dziś może wykonać milowy krok w kierunku awansu do Ligi Mistrzów. Rywalem zespołu spod Jasnej Góry w czwartej rundzie kwalifikacji jest FC Kopenhaga. To z nią we wtorek zmierzy się mistrz Polski. W razie pokonania ekipy mistrza Danii Raków może znaleźć się o włos od fazy grupowej Champions League.