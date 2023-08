Hasło, z którym na ustach Michał Kołodziejczak stanął przed społeczeństwem, jako jedynka Koalicji Obywatelskiej w Koninie brzmiało: "Odbijemy wieś z rąk PiS". W nawiązaniu do hasła dokładnie takie pytanie postanowiono zadać Polakom w najnowszym sondażu. Jak wynika z badań, teza może być głoszona jednak na wyrost, choć są w tej kwestii wyjątki. W Kołodziejczaka wierzą bowiem znacznie bardziej mieszkańcy dużych miast.

Kołodziejczak przejmie władzę na wsi? Sondaż pokazał, że w AgroUnię wierzą głównie mieszkańcy miast Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Pytanie, które zadano ankietowanym, brzmiało: Czy wyborczy start Michała Kołodziejczaka z list KO pomoże w odbiciu polskiej wsi z rąk PiS?

Ogółem w powodzenie planów lidera Agrounii wierzy 23,8 proc. respondentów, z czego 7,7 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 16,1 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej tak".

Odpowiedzi negatywnej udzieliło blisko 61 proc. ankietowanych, w tym pewnych co do twierdzenia było 25,9 proc., a 35 proc. stwierdziło, że raczej jest to niemożliwe.

Zdania w sprawie nie miało 15,3 proc. respondentów.

Miasto wierzy, że Kołodziejczak podbije wieś

Wyniki wyglądają zdecydowanie inaczej, gdy spojrzymy na nie z podziałem na ankietowanych z miast i wiosek. Wówczas przejawia się ewidentny trend, że w lidera Agrounii zdecydowanie bardziej wierzą mieszkańcy miast pow. 250 tys. mieszkańców.

Zdania, że Kołodziejczak będzie w stanie odbić wieś z rąk PiS, jest tam aż 58 proc. mieszkańców, a odwrotnie uważa 36 proc. ankietowanych z tej grupy. Zdania nie ma w sprawie 6 proc.

Znacznie mniejszy sukces wróżą Kołodziejczakowi i Agrounii sami zainteresowani, czyli mieszkańcy wsi. W tej grupie tylko 14 proc. osób udzieliło odpowiedzi na tak, w tym tylko 2 proc. odpowiedziała to zdecydowanie, a 12 proc. zaznaczyło odpowiedź "raczej tak".

Negatywne podejście do sprawy wyraziło łącznie 76 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 41 proc., a "zdecydowanie nie" 35 proc. Zdania nie miało 10 proc. przebadanych respondentów.

Michał Kołodziejczak kandydatem Koalicji Obywatelskiej

Kiedy media obiegła informacja, że Michał Kołodziejczak będzie kandydował w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej, od razu pojawiła się narracja, że Agrounia będzie partią, która pozwoli pokonać PiS tam, gdzie ma on największe poparcie, czyli na wsiach. Z hasłem "Odbijemy wieś PiS-owi" idzie zresztą sam Kołodziejczak.

Czy tak się stanie mimo sondażu, który na to nie wskazuje? Jak pisała w naTemat Anna Dryjańska, jest spore prawdopodobieństwo, bo Michał Kołodziejczak ma łatkę nie tylko charyzmatycznego, ale też skutecznego.

– Ten facet jest po prostu skuteczny. Zmusił PiS do wymiany kilku ministrów rolnictwa. To się nie udało nawet sejmowej opozycji – powiedział jeden z niedoszłych koalicjantów Kołodziejczaka.

"Rozmówcy naTemat zgodnie podkreślają, że lider Agrounii czuje media w sposób, który dla wielu innych polityków jest nieosiągalny. Wybija się, bo łączy staranne przygotowanie i naturalny talent" – można przeczytać na temat lidera Agrounii tutaj.

Czytaj także: https://natemat.pl/506035,michal-kolodziejczak-odbije-wies-pisowi-kon-trojanski-platformy