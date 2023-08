Kim Kardashian wraca do aktorstwa. Już niedługo największa amerykańska celebrytka zaszczyci widzów swoją obecnością w popularnej antologii "American Horror Story" Ryana Murphy'ego. Twórca nagrodzonego serialu "Dahmer-Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" pochwalił się zdjęciem, na którym Kardashianka ma wielkiego pająka zawieszonego na brzuchu.

Kim Kardashian zagrała w 12. sezonie "American Horror Story". Fot. STEFANO RELLANDINI / AFP / East News; Twitter.com

Kim Kardashian w "American Horror Story 12"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Kim Kardashian jest najbardziej rozpoznawalną twarzą rodziny Kardashianów. Okazuje się, że influencerka ma w planach powrót do aktorstwa. Wcześniej mogliśmy oglądać ją m.in. "Totalnym kataklizmie", "Jak poznałem waszą matkę", "CSI: Kryminalnych zagadkach Nowego Jorku" i "Zakazanym pragnieniu".

Była żona Kanye'ego Westa zagrała ostatnio u boku modelki Cary Delevingne ("Valerian i Miasto Tysiąca Planet" oraz "Legion samobójców") i Emmy Roberts (stałej współpracownicy Ryana Murphy'ego) w 12. sezonie "American Horror Story" zatytułowanym "Delicate", gdzie wcieliła się w blondwłosą kobietę (najprawdopodobniej) zapłodnioną przez pająka.

Pająki są głównym motywem przewijającym się przez teaser najnowszej odsłony "AHS". W jednej ze scen widzimy m.in. jak Cara Delevingne trzyma w dłoni strzykawkę pełną pajęczaków.

Oprócz wspomnianych gwiazd w 12. sezonie mrocznej antologii ujrzymy także Annabelle Dexter-Jones ("Sukcesja"), Odessa A'zion ("Hellraiser" i "Grand Army"), Billie Lourd (córka Carrie Fisher), MJ Rodriguez ("Pose") oraz Zachary Quinto ("Star Trek").

Ryan Murphy sam przyznał, że rola "kobiety-pająka" została stworzona specjalnie z myślą o Kardashian, która podobno uczyła się swoich kwestii w towarzystwie eksperta od aktorstwa. – Ten sezon jest ambitny i niepodobny do niczego, co dotychczas zrobiłem – mówił w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

– Kim jest jedną z największych i najjaśniejszych gwiazd telewizyjnych na świecie i cieszymy się, że możemy powitać ją w rodzinie "AHS" – ozajmił w wywiadzie z amerykańskim czasopismem.

"American Horror Story 12" ma być porywającym thrillerem, który opowie historię kobiety przekonanej, że złowroga istota zagraża jej ciąży. Pierwsze odcinki zadebiutują w Stanach Zjednoczony w środę 20 września.

Kourtney Kardashian jest w ciąży

W ostatnim sezonie reality show "The Kardashians" celebrytka otworzyła się na temat jej doświadczeń z in vitro. Starsza siostra Kim, Kourtney Kardashian, i perkusista Travis Barker zdecydowali się na leczenie niepłodności. Wiadomo, że gwiazda miała problemy z tarczycą, dlatego zapłodnienie in vitro nie powiodło się. W roku 2022 zrezygnowali z kontynuowania terapii, pozostawiając wszystko w rękach losu. Okazało się, że ten był dla nich łaskawy. Podczas ostatniego koncertu ukochanego Kourtney w pewnym momencie zaczęła wymachiwać banerem z napisem "Travis, jestem w ciąży", ogłaszając publicznie, że ich rodzina się powiększy.

