Ten kadr z finału "Sukcesji" załamał widzów. Oto, co oznacza scena z Shiv i Tomem

"Sukcesja" dobiegła końca po czterech sezonach zaciętych walk między członkami rodziny miliarderów. Jedna z finałowych scen wstrząsnęła fanami serialu HBO Max. Okazuje się, że sekwencja z Shiv i Tomem trzymającymi się za dłonie może mieć ukryte znaczenie. Widzowie uważają, że to moment, który zdruzgotał ich na lata.

Co oznacza ostatnia scena z Shiv i Tomem w finale serialu "Sukcesja"? Fot. kadr z serialu "Sukcesja"

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące finału 4. sezonu serialu "Sukcesja"

Jak kończy się serial "Sukcesja"? (Finał 4. sezonu)

10. odcinek czwartego i tym samym finałowego sezonu serialu "Sukcesja" HBO Max jednych doprowadził do łez, a innych rozwścieczył do czerwoności. Choć reakcje na to, kto po śmierci Logana Roya zajął miejsce na czele konglomeratu Waystar Royco, są podzielone, większość widzów jest zgodna co do jednego – tak dobrego serialu nie było w telewizji od dobrych kilku lat.

Jak zatem zakończyła "Sukcesja"? Od 2018 roku mogliśmy oglądać na platformie HBO Max jak dzieci Roya – starszy syn Kendall (Jeremy Strong), młodszy Roman (Kieran Culkin) i córka Shiv (Sarah Snook) – toczą zaciekłą walkę o to, kto dostąpi zaszczytu i otrzyma firmę po ojcu. W trwającym 90 minut finale czwartej odsłony okazało się, że korporacja przejęła osoba z zewnątrz – szef GoJo i szwedzki miliarder Lukas Matsson (Aleksander Skarsgard).

Matsson zaproponował posadę amerykańskiego dyrektora generalnego Waystar mężowi Shiv, Tomowi Wambsgansowi (Matthew Macfadyen). Początkowo podczas głosowania zarządu rodzeństwo Royów miało wspólnymi siłami sprzeciwić się fuzji z GoJo, jednak Shiv ostatecznie opowiedziała się za nią, tłumacząc swoją decyzję tym, że Kendall nie nadaje się do bycia CEO.

Tom i Shiv z serialu "Sukcesja" – co oznacza finałowa scena w aucie?

Po przejęciu stanowiska dyrektora generalnego Tom i Shiv wsiadają razem do SUV-a. Gdy kobieta stara się pogratulować awansu partnerowi, ten odpowiada krótko "Nie" i niechętnie kładzie jej dłoń na swojej.

Fani hitu HBO Max uważają, że scena z autem ma ukryte znaczenie. Shiv i Tom przez cały sezon kłócili się o pracę, małżeństwo i ich nienarodzone jeszcze dziecko – byli nawet w separacji. Widzowie zauważyli, że ich pojednanie jest słodko-gorzkie, ponieważ córka Roya od zawsze starała się przeciwstawiać mizoginii w swojej branży.

Ostatni odcinek stawia ją w roli tej, która ma urodzić kolejnego następcę Waystar Royco. Historia zatoczyła koło, a Shiv podzieliła los swojej matki. Warto zacytować tutaj słowa Matssona, który ciężarną Shiv nazwał "młodą damą", a Toma "facetem, który umieścił w niej dziecko".

Niektórzy dostrzegają jednak w sekwencji z samochodem "promyczek nadziei" dla Shiv. W końcu to jej dłoń góruje nad dłonią Toma, co może sugerować, że w przyszłości kobieta stanie się szarą eminencją, a z męża zrobi swoją marionetkę.

Inni miłośnicy "Sukcesji" porównują kadr ze złączonymi dłońmi Toma i Shiv do obrazu pędzla Jana van Eycka "Portret małżonków Arnolfinich". Na płótnie tytułowa para trzymająca się za ręce symbolizuje zjednoczenie.

Dlaczego Shiv nie poparła Kendalla w "Sukcesji"?

Kiedy Shiv zdecydowała się zwrócić przeciwko Kendallowi? Reżyser finałowego odcinka "Sukcesji" Mark Mylod zdradził, że kobieta zrozumiała, że nie może poprzeć Kendalla po tym, jak zobaczyła go na fotelu należącym za życia do Logana Roya. Sekwencję tę widzimy na ekranie tuż przed posiedzeniem zarządu korporacji.

Mylod podkreślił, że Shiv mogła obawiać się tego, iż po przejęciu firmy przez Kendalla zostanie odsunięta na bok. Ponadto nie podobała jej się arogancja brata.

