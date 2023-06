Kourtney Kardashian ogłosiła szczęśliwą nowinę. Tak poinformowała ukochanego i fanów o ciąży

Kourtney Kardashian i Travis Barker zostaną rodzicami. Jako największa entuzjastka swojego męża, celebrytka zaskoczyła go oraz zgromadzoną publiczność swoją obecnością na jednym z koncertów. W tym szczególnym momencie podzieliła się również radosną wiadomością, że niedługo na świat przyjdzie ich pierwsze wspólne dziecko.

Kourtney Kardashian jest w ciąży. Tak poinformowała o radosnej nowinie Fot. Instagram.com / @kourtneykardash

Kourtney Kardashian jest w ciąży. Tak poinformowała o radosnej nowinie

W ostatnim sezonie reality show "The Kardashians" celebrytka otworzyła się na temat jej doświadczeń z in vitro. Starsza siostra Kim Kardashian i perkusista zdecydowali się na leczenie niepłodności. Wiadomo, że gwiazda miała problemy z tarczycą, dlatego zapładnianie in vitro nie powiodło się.

W roku 2022 zrezygnowali z kontynuowania terapii, pozostawiając wszystko w rękach losu. Okazało się, że ten był dla nich łaskawy. Podczas ostatniego koncertu ukochanego Kourtney w pewnym momencie zaczęła wymachiwać banerem z napisem "Travis, jestem w ciąży", ogłaszając publicznie, że ich rodzina się powiększy.

Muzyk natychmiast udał się w stronę swojej ukochanej i czule ją pocałował. Fani oszaleli na punkcie filmiku, który pojawił się w sieci. Zaczęli składać gratulacje celebrytom. "Gratulacje! Będziecie świetnymi rodzicami"; "Ależ się cieszę waszym szczęściem. Gratulacje"; "W końcu będziecie mieli wspólnego, upragnionego maluszka" – reagowali.

Przypomnijmy, że Kourtney ma już trójkę dzieci ze swoim byłym partnerem Scottem (Masona, Penelope i Reigne), Travis ma zaś dwójkę dzieci (Landona i Alabamę) z poprzedniego związku z Shanną Moakler.

Historia związku Travisa i Kourtney

Od prawie dwóch dekad, siostry Kardashian-Jenner są niewątpliwie w centrum zainteresowania mediów. Miliony osób na całym świecie obserwują ich każdy krok. Ich fani żyją plotkami dotyczącymi najnowszych romansów, rozstań, zdrad czy sporów rodzinnych.

Stąd ogromne zainteresowanie wywołał związek najstarszej z sióstr, Kourtney Kardashian, z muzykiem Travisem Barkerem. Zaczęli się spotykać w grudniu 2020 roku. Długo wcześniej było mnóstwo plotek o ich romansie. Oficjalnie potwierdzili swój związek na Instagramie w lutym, tuż po walentynkach. W kwietniu tego roku artysta został zauważony z wytatuowanym imieniem Kardashianki na piersi.

43-latka przez długi czas była z ojcem swoich dzieci, Scottem Disickiem, choć nigdy nie postanowili formalizować swojego związku.

Perkusista blink-182 i najstarsza córka Kris Jenner zaręczyli się 17 października 2021 roku w ekskluzywnym kurorcie na plaży w Montecito, w Kalifornii. Kardashian wrzuciła dwa zdjęcia, na których widać ją i Barkera stojących na piasku w otoczeniu róż i świec. W podpisie napisała "na zawsze".

Wiadomość o ślubie Kourtney z Barkerem po zaledwie roku znajomości była dużym zaskoczeniem. Co więcej, zakochani zdecydowali się "powiedzieć sobie tak" aż trzykrotnie. Pierwsza z uroczystości odbyła się w światowej stolicy rozrywki – czyli Las Vegas.

Po kolejnym, głośnym weselu Włoszech fani i fanki zaczęli pytać: "To kiedy wspólne dziecko?". Od tego momentu spekulacje na temat ciąży Kourtney dość regularnie pojawiały się w mediach. Można się spodziewać, że w najnowszym sezonie reality show dowiemy się więcej o ciąży najstarszej z sióstr.