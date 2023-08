Magdalena Filiks odpowiada żalącemu się Szafarowiczowi: "Usłyszysz opowieść, co czuło moje dziecko"

Agnieszka Miastowska

O skar Szafarowicz pożalił się na Twitterze, że: "od dwóch dni czuje się jak w koszmarnym śnie". Ma to związek z tym, że Komisja Dyscyplinarna UW wszczęła wobec niego postępowanie i nieznany jest jego los na uczelni. Magdalena Filiks na swoim X (Twitterze) skomentowała jego post: "kiedyś usłyszysz opowieść o tym, co czuło moje dziecko, kiedy dostawało screeny z twoich wypocin na TT". To nawiązanie do tego, przez jaki prawdziwy koszmar przeszedł jej syn, gdy Szafarowicz publikował informacje o jego wykorzystaniu seksualnym w internecie.