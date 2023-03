Studenci UW chcą usunięcia gwiazdora młodzieżówki PiS z uczelni. W tle śmierć syna Filiks

Agnieszka Miastowska

S połeczność akademicka wystosowała list otwarty do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie postawy studenta Wydziału Prawa i Administracji warszawskiej uczelni, Oskara Szafarowicza. Studenci chcą usunięcia młodego działacza PiS-u z uczelni. Uważają, że jest on jedną z osób, które odpowiadają za nagonkę na zmarłego syna Magdaleny Filiks, Mikołaja. Faktem jest, że Szafarowicz umieszał w swoich mediach społecznościowych treści dotyczące sprawy, mówiąc, że to matka zmarłego ukrywała sprawę "z politycznych pobudek".