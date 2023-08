Czarna seria na dworcach w Niemczech. Polak molestował 22-latkę na stacji w Hamburgu

Agnieszka Miastowska

35-letni Polak miał molestować seksualnie młodą kobietę. Wszystko wydarzyło się na głównym dworcu kolejowym w Hamburgu. Ofiara miała 22 lata, a mężczyzna był pijany. To już kolejna sprawa, w ostatnich dwóch dniach, że w Niemczech doszło do aktu przemocy seksualnej na dworcach z udziałem Polaków. Zaledwie dzień wcześniej informowaliśmy o 17-latce molestowanej w pociągu S-Bahn przez 34-letniego obywatela Polski, a w weekend doszło do gwałtu na 18-latku z naszego kraju.