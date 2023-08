Na plaży miejskiej w Garden City (Karolina Południowa) zginęła kobieta, w którą wbił się parasol plażowy porwany przez wiatr. Teraz jej mąż pozywa producenta akcesoriów plażowych.

USA. Parasol plażowy poniesiony przez wiatr śmiertelnie ranił 63-letnią kobietę. Fot. East News/ Value Stock Images

10 sierpnia 2022 roku 63-letnia Tammy Perreault wybrała się z mężem Mikiem i czwórką znajomych na plażę miejską w Garden City w Karolinie Południowej. Chwilę później z odległości ok. 10 metrów nadleciał poderwany przez wiatr parasol plażowy.

– To był zwyczajny, wietrzny dzień, żadne inne parasole, koce plażowe ani inne rzeczy nie zostały poniesione przez wiatr. Poza tym jednym parasolem wiatr nie poderwał niczego innego – powiedział Mike Perreault w komentarzu dla NBC News.

Pozostali plażowicze zdołali się uchylić przed lecącą parasolką, ale kobieta nie. Parasol przeszedł przez jej ramię i klatkę piersiową. Pogotowie przewiozło poszkodowaną do Tidelands Waccamaw Community Hospital, ale w wyniku krwotoku i odniesionych obrażeń Tammy zmarła w ciągu godziny – podał portal NBC News powołując się na informacje przekazane przez biuro hrabstwa Horry.

– Tammy [przyp. red.] była jedyna w swoim rodzaju. Po kilku latach znajomości poprosiłem ją o rękę – powiedział Mike w rozmowie z NBC News. Mężczyzna dodał, że byli "nierozłączni". – Byliśmy tylko ona i ja. Nasi przyjaciele mówili, że jeśli gdzieś pojawiał się Mike, na pewno była tam też Tammy.

Mike Perreault pozywa producenta akcesoriów plażowych

Jak podał portal The Post and Courier, mąż tragicznie zmarłej Tammy złożył 15 sierpnia tego roku pozew przeciwko producentowi East Coast Umbrella Inc. W pozwie zarzucono m.in. zaprojektowanie i wyprodukowanie parasola "przypominającego włócznię". Zdaniem Mike'a właśnie to doprowadziło do śmierci jego żony.

W pozwie napisano także, że sprzęt nie posiadał odpowiednich zabezpieczeń, a producent nie dodał żadnych ostrzeżeń, na temat nieodciążenia produktu.

Z danych Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wynika, że w latach 2009-2018 w Stanach Zjednoczonych ponad 32 tys. osób zostało rannych w wypadkach związanych z parasolami plażowymi.