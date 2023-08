Dawid Podsiadło należy do tego grona znanych osób, które niechętnie mówią o swoim życiu prywatnym. Jednak ostatnio w mediach głośno było o tym, że piosenkarz na jednym z festiwali spędzał czas ze znaną aktorką Marią Dębską. Fani zaczęli się zastanawiać, czy tę dwójkę coś łączy. Nowe doniesienia nie uciszą domysłów.

Znów huczy o domniemanej relacji Dawida Podsiadło. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Przypomnijmy: na początku sierpnia odbył się OFF Festival w Katowicach. Dawid Podsiadło zrobił niespodziankę zgromadzonym i zaśpiewał na scenie, choć jego występ nie był uwzględniony w harmonogramie wydarzenia.

Nie tylko show z udziałem Podsiadły przykuł uwagę. Serwis WP Gwiazdy zauważył też, że poza sceną wokalista miał spędzać czas w towarzystwie znanej aktorki Marii Dębskiej.

"Nasi informatorzy donoszą, że para była widziana w hotelu w Katowicach, a także w aucie podczas wspólnej podróży do Warszawy. Trudno powiedzieć, jaki charakter ma relacja artysty i aktorki" – mogliśmy przeczytać na stronie WP Gwiazdy.

Podsiadło znów w towarzystwie Dębskiej

Czy Dawida Podsiadło i Marię Dębską łączy coś więcej, niż tylko znajomość? To pytanie zadaje sobie wielu ich sympatyków. Tym bardziej że coraz częściej możemy ich zobaczyć w przestrzeni publicznej.

Nowe zdjęcia aktorki i piosenkarza opublikował dziennik "Fakt". Oboje przechadzali się warszawskimi ulicami i zajrzeli do sklepu. Potem dołączyła do nich Daria Zawiałow i całą trójką poszli na lody.

"Po wesołym towarzyskim spotkaniu, na którym wszystkim dopisywały dobre nastroje, Dawid i Maria wsiedli do jej samochodu, po czym udali się do mieszkania piosenkarza w spokojnej dzielnicy Warszawy" – podano.

Dawid Podsiadło i jego związki

W początkowej fazie swojej kariery Dawid Podsiadło miał być zaręczony z niejaką Eweliną. W późniejszym czasie różne tabloidy spekulowały o jego romansach z takimi osobami jak Zofia Wichłacz czy Vanessa Aleksander. Jeszcze w zeszłym roku mówiono o jego związku ze skrzypaczką, Magdaleną Laskowską.

Pod koniec października ubiegłego roku artysta przyjął zaproszenie do podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego w Onecie. Podczas rozmowy z dziennikarzami sam otworzył się jak nigdy w temacie swojej miłości. Poruszył chociażby kwestię bolesnych rozstań.

– Przeżyłem to nie raz, ale nie mam nad tym kontroli, to po prostu się dzieje i dzięki temu powstają kolejne piosenki, więc to nie jest tak, że razem z tym traci się sens życia, tylko jest trudno żyć. Ja nigdy nie stoczyłbym się za daleko. Mam świadomość, jak jednorazową przygodą jest życie i nie mam zamiaru tego tracić, nawet jak życie bardzo boli, chcę to czuć – powiedział.

Na pytanie, jaką najbardziej szaloną rzecz zrobił dla miłości, odparł krótko: "Kiedyś wam opowiem". Wojewódzki, idąc za ciosem, dopytał: – Jak na co dzień mówi do ciebie twoja dziewczyna? Gość bez zastanowienia odpowiedział: "Dawcia".

Zdradził, że "od dawna mieszkają razem" i wyjaśnił, że nie chodzi tutaj o "ułatwienie logistyczne". – Po prostu z miłości – dodał. Od tamtej pory nie opowiadał o ukochanej. Nie pojawiły się też żadne doniesienia mogące wskazywać na to, że ich związek to już przeszłość.

Z kolei Dębska w ubiegłym roku zakończyła swoje małżeństwo z Marcinem Bosakiem, kolegą z branży aktorskiej. Po tym wydarzeniu wystąpiła w "W moim stylu", youtubowym formacie prowadzonym przez Magdę Mołek, gdzie otworzyła się nieco na temat swojego życia małżeńskiego i procesu rozwodowego.

Kilka miesięcy później, magazyn "Dobry tydzień" opisywał domniemany związek Dębskiej z Erykiem Kulmem. Aktor ten jednak, w późniejszym wywiadzie udzielonym Pudelkowi, zdementował te spekulacje.