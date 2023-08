Politycy Prawa i Sprawiedliwości prześcigają się w coraz to dziwniejszych komentarzach o możliwej śmierci Jewgienija Prigożyna. Zdzisław Krasnodębski i Kazimierz Smoliński zaczęli publikować wpisy, odwołujące się do Donalda Tuska, pojednania z Rosją, czy też katastrofy smoleńskiej.

Politycy PiS nawiązują do Tuska i katastrofy smoleńskiej po śmierci Prigożyna

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Zdzisław Krasnodębski zszokował opinię publiczną kuriozalnym komentarzem w sprawie możliwej śmierci Jewgienija Prigożyna. Nawiązał do... Donalda Tuska i pojednania z Rosją.

"No cóż, Putin specjalizuje się w katastrofach lotniczych. Jedna z nich posłużyła Tuskowi do 'pojednania z Rosją'" – skomentował. Co ciekawe, Krasnodębski wyłączył możliwość odpowiadania na jego wpis.

To nie pierwszy raz, gdy Krasnodębski w taki sposób komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Jeszcze w zeszłym roku polityk porównał Władimira Putina do Unii Europejskiej.

– Putin nas nie dzieli, tylko łączy. Natomiast UE posługuje się innymi środkami. Raczej zachętami, pieniędzmi, siłą miękką, na pewno atrakcyjnością – stwierdził na antenie TV Republika.

"Lech Kaczyński był cierniem w putinowskim resecie z Europą"

Głos zabrał także poseł Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Smoliński. Co więcej, sprawę skomentował w bardzo podobnym tonie. "Prigożyn był dla Putina niewygodny więc go wyeliminował. Nie miał skrupułów" – zaczął.

"Prezydent Lech Kaczyński był cierniem w putinowskim Resecie z Europą, w tym Polską Tuska. Myślą Państwo, że miał skrupuły?" – zapytał. Wpisy obu polityków wywołały ostre reakcje wśród opinii publicznej.

"Oni wiedzą o lotnictwie tylko to, że po wylądowaniu się klaszcze", "Pan naprawdę zestawił bandytę Prigożyna z polskim prezydentem, a morderców Wagnerowców z kwiatem polskiej polityki?", "Oburzająca bezczelność i głupota!" – czytamy.

Sprawę możliwej śmierci Prigożyna skomentował również Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że nie wskaże, czy mamy do czynienia z wypadkiem, czy zamachem.

– Myślę, że Polacy są w stanie odpowiedzieć sobie na to sami. Nadzór nad Grupą Wagnera przechodzi bezpośrednio pod prezydenta Putina. Niech każdy odpowie sobie teraz na pytanie, czy Grupa Wagnera, stacjonująca na Białorusi, jest teraz większym czy mniejszym zagrożeniem – stwierdził.