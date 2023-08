Justyna Steczkowska opublikowała ostatnio wpis w mediach społecznościowych, który poświęciła sanah. Nie szczędziła pochlebnych słów młodej artystce, wspominając o jej stadionowej trasie. Nie wszystkim jednak spodobała się ta publikacja. Jurorce "The Voice" zarzucono hipokryzję.

Steczkowska komplementuje sanah. Fot. LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS/Polska Press/East News // fot Artur Zawadzki/REPORTER

Justyna Steczkowska to gwiazda, która w polskim show-biznesie działa już od lat. Wie więc doskonale, z czym się to wiążę. Osoby popularne często muszą mierzyć się z hejtem i krytyką.

To jednak nigdy nie złamała wokalistki, która idzie po swoje i prężnie działa na scenie muzycznej. Ostatnio chciała dodać otuchy młodszej koleżance ze swojej branży. Jej ostatni wpis na Instagramie dotyczył sanah.

Artystka jest obecnie w trasie "Uczta nad ucztami", która dotyczy trzech specjalnych koncertów stadionowych. Choć Steczkowska w swoim poście po prostu pogratulowała sanah dotychczasowych osiągnięć, to nie obyło się bez krytyki.

Burza pod wpisem Steczkowskiej o sanah

"Miałam okazję zobaczyć fragmenty pierwszego koncertu Sanah z trasy 'Uczta nad ucztami'. Jak wiecie nie pierwszy jej koncert, ale pierwsza tak wielka trasa. Ważny moment dla każdego artysty. Życzę Ci powodzenia, 'Nasz Kwiatuszku'. Śpiewaj nam pięknie i baw się dobrze. Z całego serca życzę Ci powodzenia i niesłabnącej miłości Twoich wspaniałych fanów" – napisała.

Jedna z internautek zasugerowała, że Steczkowska jeszcze jakiś czas temu miała nie przepadać za twórczością 25-latki. Gwiazda nie zostawiła tego bez reakcji.

"Jeszcze nie tak dawno, Pani Justyna szydziła z takiego śpiewania, a tu aż taka odmiana" – stwierdziła użytkowniczka. "Nie szydzę z ludzi. To po prostu kłamstwo" – odparła diwa. "Nie pogrążaj się. W 'The Voice of Poland' oceniła piosenkę Sanah jako tylko 'modną'" – nie odpuszczała fanka.

Sanah, czyli Zuzanna Irena Grabowska, to 25-letnia artystka, która zaczarowała swoim głosem i twórczością całą Polskę. Młoda piosenkarka robi prawdziwą furorę na rodzimej scenie muzycznej od ponad dwóch lat. Co nie nagra, to staje się hitem radiowych rozgłośni i serwisów streamingowych. Choć wokalistka regularnie koncertuje w różnych miejscach w Polsce, to 15 sierpnia ruszyła ze specjalną trasą "Uczta nad ucztami", która jest spełnieniem jej marzeń z dzieciństwa. Zaczęła od występu na stadionie w Chorzowie, 8 września będzie w Gdańsku, a zwieńczeniem trasy będzie show na Narodowym w Warszawie (22 września).