Trump doczekał się pierwszego zdjęcia z kroniki policyjnej. Ten kadr przejdzie do historii

Donald Trump został aresztowany, co nie zdarza mu się po raz pierwszy, jednak pierwszy raz w historii były prezydent USA doczekał się policyjnego zdjęcia. W czwartek opublikowano mugshot (zdjęcie z kroniki policyjnej) Trumpa. Wykonano je po aresztowaniu polityka w związku z zarzutami stawianymi mu w sprawie próby zmiany wyniku wyborów prezydenckich w Georgii w 2020 roku.

Donald Trump ma policyjne zdjęcie. Historyczna fotografia z aresztowania Fot. Alex Brandon/Associated Press/East News/X @Donald Trump

Donald Trump został aresztowany już czwarty raz i to tylko na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy. Poza tym toczą się przeciwko niemu inne trzy sprawy karne, ale jak podkreśla agencja Reutera, nigdy do tej pory Trumpowi nie wykonano zdjęcia z kroniki policyjnej.

I chociaż po aresztowaniu Trump spędził w areszcie całe 20 minut (po czym wrócił do swojego klubu golfowego w New Jersey) to jego zwolennicy uważają, że to jedno zdjęcie stanie się historyczną pamiątką, a jedna z fanek Trumpa przekonuje nawet, że jego fotografia będzie "bardziej popularna niż Mona Lisa". Trzeba przyznać, że prezydent na zdjęciu wyszedł na tyle... ciekawie, że obraz może stać się viralem.

Trump usłyszał natomiast 13 zarzutów w związku z oskarżeniem o próbę ingerencji w wynik wyborów prezydenckich w Georgii. Sprawy, które toczą się przeciw byłemu prezydentowi USA, dotyczą m.in. nieprawidłowości w dokumentach finansowych w związku z przekazywaniem pieniędzy byłej gwieździe porno, Stormy Daniels, w zamian za to, że ta miała milczeć o romansie z Trumpem przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.

W Miami za to Trump usłyszał zarzuty związane z nieprawidłowym przechowywaniem tajnych dokumentów po opuszczeniu Białego Domu. W Waszyngtonie został oskarżony o próbę ingerowania w wynik wyborów. Łącznie Trump usłyszał już 91 zarzutów karnych.

Biznesmen został zwolniony z aresztu w Georgii po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 tysięcy dolarów. Zgodził się też na warunki kaucji – obejmują one m.in. zakaz wpływania na świadków lub współoskarżonych w sprawie przeciwko niemu.

Po wyjściu opublikował także pierwszy od dawna post na platformie X (dawny Twitter), tą samą fotografią policyjną pochwalił się także w swoim serwisie społecznościowym Truth Social. Wpis ze zdjęciem na platformie X opatrzył hasłami "ingerencja w wybory" i "nigdy się nie poddam".

Wcześniej Trump nie był aktywny na Twitterze od 2021 r. Przypomnijmy, że dawny Twitter zawiesił profil Trumpa bezterminowo po tym, gdy jego zwolennicy wtargnęli na Kapitol (6 stycznia 2021 r.). Musk przywrócił konto Trumpa po przejęciu Twittera, ale były prezydent dotychczas z niego nie korzystał. Trump już wcześniej został pierwszym w historii byłym prezydentem USA, który usłyszał zarzuty karne. Twierdzi jednak, że będzie ubiegać się o prezydenturę w 2024 roku i wystartuje w prawyborach prezydenckich w Partii Republikańskiej. Mimo czterech już spraw karnych toczących się aktualnie przeciwko Trumpowi, były prezydent jest liderem sondaży w prawyborach.