Oto nowy sondaż poparcia. PiS nie ma żadnych szans na większość

Jak kształtuje się poparcie dla partii i ugrupowań politycznych? Sierpniowy sondaż na zlecenie "Rzeczpospolitej" pokazał IBRiS. Wynika z niego, że PiS nie może myśleć o samodzielnej większości, tak jak opozycja.

Prawo i Sprawiedliwość nie może myśleć o sejmowej większości. Takie wnioski płyną z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Fot. Jacek Domiński / Reporter

Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 33,4 proc. poparcia, a to taki sam wynik jak przed miesiącem. Druga w zestawieniu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,4 proc. W przypadku formacji kierowanej przez Donalda Tuska oznacza to wzrost o jeden punkt procentowy. I jest to największy przypływ wyborców w całym sondażu.

Trzecia w zestawieniu jest Konfederacja. Mimo spadku poparcia o 0,3 pkt proc. formacja wciąż może liczyć na głosy 12,4 proc. respondentów.

Na czwartym miejscu jest Trzecia Droga, czyli sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Formację popiera 10 proc. ankietowanych. Ugrupowanie straciło 0,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Niemniej jednak osiągnięty rezultat pozwoliłby przekroczyć próg wyborczy 8 proc. dla koalicji.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z poparciem 9,3 proc. Oznacza to spadek o 1,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Więcej jest respondentów niezdecydowanych, bo 7,7 proc. W poprzednim badaniu było ich jedynie 4,2 proc. Co to oznacza w kwestii mandatów sejmowych? PiS miałby ich 189, a Konfederacja 55. Partia Kaczyńskiego nie mogłaby więc rządzić samodzielnie, za to wspólnie z narodowcami miałaby 244 miejsca w Sejmie. Opozycja musiałaby dogadać się z Konfederacją, by myśleć o przejęciu władzy.

Jakie poparcie ma PiS?

W innych sondażach z ostatnich dni PiS może mówić o wzroście poparcia. W najnowszym badaniu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" widać, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż prowadzi w partyjnej stawce. Na obóz rządzący pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 35,6 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 2,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Za PiS znalazła się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla formacji dowodzonej przez Donalda Tuska zadeklarowało 31,1 proc. respondentów. Największa siła opozycji może mówić o minimalnym jego wzroście o 0,6 pkt proc.

Trzecia jest Trzecia Droga z poparciem 10,7 proc. Porozumienie wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni także zanotowało minimalny wzrost poparcia na poziomie 0,3 pkt proc.

Czwarta jest Konfederacja. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena już w kolejnym badaniu wypadła więc poza podium. Może liczyć na głosy 10,4 proc. ankietowanych. To o 0,8 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica z poparciem 8,9 proc. To rezultat o 0,3 pkt proc. lepszy niż we wcześniejszym sondażu. PiS nie miałoby szans na samodzielne rządy. Taką możliwość dałaby teoretycznie koalicja z Konfederacją. Teoretycznie, bo liderzy tego ugrupowania zarzekają się, że w koalicję z PiS po wyborach nie wejdą.