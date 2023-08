Podsiadło ruszy w kolejną trasę koncertową. Wystąpi w aż trzech miejscach

Dawid Podsiadło nie zwalnia tempa. Polski piosenkarz zapowiedział, że w 2024 roku wyruszy w kolejną trasę koncertową, grając tym razem na trzech stadionach. Wiadomo, gdzie dokładnie i kiedy wystartuje sprzedaż biletów.

Dawid Podsiadło da trzy koncerty w 2024 roku. Kiedy i gdzie? Fot. Artur Szczepanski / REPORTER

Dawid Podsiadło zapowiedział trzy koncerty w 2024 roku. Kiedy sprzedaż biletów?

W zeszłą sobotę (26.08) Dawid Podsiadło dał niezapomniany koncert na PGE Narodowym w Warszawie, na którym zebrało się wówczas ponad 80 tys. osób. Jak się okazuje, młody muzyk nie zamierza schodzić ze sceny. Na nadchodzący rok zapowiedział aż trzy koncerty w Polsce.

– Zagraliśmy setki koncertów, ale to co wydarzyło się w sobotę, to było piękne, nowe doświadczenie. Nie wiem, ile zrobiłem kroków tego wieczoru, ale na bank bardzo dużo i cieszę się, że w przyszłym roku znowu będę mógł ich tyle zrobić. Energia tego wielkiego tłumu i dziesiątki tysięcy ludzi śpiewających razem – to coś, co powoduje ogromne emocje. Kiedy kończyliśmy występ już myślałem o tym, że to wspaniałe, że będziemy mogli to powtórzyć - gdyby nie to, mógłbym być trochę smutny, że to już koniec – mówił autor piosenki "Nie ma fal".

W 2024 roku Podsiadło pojawi się na Polsat Plus Arenie w Gdańsku (1 czerwca), ENEA Stadionie w Poznaniu (15 czerwca), a także na Stadionie Śląskim w Chorzowie (22 czerwca).

Kiedy ruszy przedsprzedaż biletów? Już w środę 30 sierpnia o godzinie 12:00 w serwisie eBilet ruszy możliwość zakupu pierwszych wejściówek. Te karnety będą dostępne wyłącznie dla klientów Allegro, którzy posiadają usługę Allegro Smart. Jeśli zaś chodzi o regularną sprzedaż biletów, rozpocznie się ona w czwartek 31 sierpnia w samo południe.

"Dawid! Normalni śmiertelnicy mają wypłacę 10 dnia"; "Widzimy się!"; "Wspaniale, nie mogę się doczekać"; "Piękny prezent na dzień dziecka": "Teraz tylko 10 miesięcy czekania. Mam już wszystko zaplanowane, jakbym jutro miała siedzieć już pod stadionem"; "Mogę nawet ściany gryźć, ale i tak uzbieram" – komentują wieści o przyszłorocznej trasie fani artysty.

Dawid Podsiadło w towarzystwie znanej aktorki

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, na początku sierpnia odbył się OFF Festival w Katowicach. Dawid Podsiadło zrobił niespodziankę zgromadzonym i zaśpiewał na scenie, choć jego występ nie był uwzględniony w harmonogramie wydarzenia. Nie tylko show z udziałem Podsiadły przykuł uwagę. Serwis WP Gwiazdy zauważył też, że poza sceną wokalista miał spędzać czas w towarzystwie znanej aktorki Marii Dębskiej.

"Nasi informatorzy donoszą, że para była widziana w hotelu w Katowicach, a także w aucie podczas wspólnej podróży do Warszawy. Trudno powiedzieć, jaki charakter ma relacja artysty i aktorki" – mogliśmy przeczytać na stronie WP Gwiazdy.

Nowe zdjęcia aktorki i piosenkarza opublikował dziennik "Fakt". Oboje przechadzali się warszawskimi ulicami i zajrzeli do sklepu. Potem dołączyła do nich Daria Zawiałow i całą trójką poszli na lody.

