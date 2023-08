Stępień po 25 latach odnalazła tatę. Twierdzi, że to "cud zesłany z nieba" przez Oliwierka

Magdalena Stępień podczas udziału w "Top Model" wyznała, że wychowywała się bez taty. Dodała, że jej ojciec, Eugeniusz, jest z pochodzenia Rosjaninem i opuścił ją, kiedy miała zaledwie osiem lat. Po wielu latach jednak doszło do ich wzruszającego spotkania. Celebrytka podzieliła się refleksjami i wspólnymi zdjęciami.

Magdalena Stępień odnalazła biologicznego ojca po 25 latach. "Cud z nieba" Fot. Instagram.com / @magdalena__stepien

Magdalena Stępień odnalazła biologicznego ojca po 25 latach. "Cud z nieba"

Magdalena Stępień stała się znana szerszej publiczności, gdy wzięła udział w 5. edycji programu "Top Model". Kilka lat później jej nazwisko znów zyskało rozgłos, tym razem w związku z jej relacją z Jakubem Rzeźniczakiem. Para spodziewała się dziecka, lecz zanim doszło do narodzin chłopca, zdecydowali się na rozstanie. Los nie oszczędził celebrytki. W 2022 roku Magdalena Stępień musiała zmierzyć się z najgorszą tragedią, jakiej może doświadczyć matka. Zmarł Oliwier, jej ukochany synek. Malec odszedł po walce z rzadkim nowotworem - był to złośliwy guz rabdoidalny wątroby.

Przez ostatnie dwanaście miesięcy Stępień powoli stawała na nogi i uczyła się życia po stracie ukochanego dziecka. W wielu wywiadach i wpisach opowiadała o swoich emocjach. Pisanie o swoich uczuciach pomogło jej w procesie terapeutycznym. Jakiś czas temu Stępień w wywiadzie z Małgorzatą Ohme zwierzyła się, że jako młoda dziewczyna podejmowała niekoniecznie dobre decyzje. Dała do zrozumienia, że były one motywowane trudnym dzieciństwem i brakiem obecności ojca.

– Gdybym chciała opowiedzieć swoją całą historię, to wiele osób zmieniłoby o mnie zdanie. (…) Chciałam (akceptacji - przyp. red.) i gdzieś tam później poszłam do tego "Top Model", przez brak ojca popełniłam może nie błędy, ale dokonałam decyzji przed "Top Model", których nie powinnam dokonać w tak młodym wieku, ale o tych decyzjach myślę, że niedługo każdy będzie mógł przeczytać – powiedziała modelka, dając do zrozumienia, że jest w trakcie pisania książki.

Wygląda na to, że w obecnych okolicznościach opisze nie tylko związek z Jakubem Rzeźniczakiem i kulisy walki o życie Oliwiera, ale także upragnione i wyczekiwane spotkanie z ojcem, z którym nie miała kontaktu przez ponad dwie dekady.

Modelka znalazła swojego ojca w Gruzji. Udostępniła w sieci poruszający post wraz ze zdjęciami z nim. Jak podkreśliła, miała wątpliwości, czy kiedykolwiek dojdzie do ich spotkania. "W sercu nigdy do końca nie wierzyłam, że kiedykolwiek jeszcze dany będzie nam ten wspólny kontakt. Nigdy nie pomyślałabym o takim zwrocie sytuacji po tylu latach. Dziś widzimy się po raz pierwszy po 25 latach. To, co czuję, ciężko na tę chwilę opisać słowami, dlatego resztę zostawię na później" – podkreśliła.

Stępień jest przekonana, że po latach odnalezienie się z biologicznym ojcem to "dar niebios", zesłany przez jej "anioła" - synka Olwiera, który odszedł 27 lipca 2022 roku w izraelskiej placówce medycznej. "Ta cała historia naszego spotkania jest na tyle nieprawdopodobna, że o szczegółach postanowiłam napisać w mojej książce. Wierzę, że po przeczytaniu jej wiele osób zrozumie, że nic nie dzieje się bez przyczyny i warto mieć nadzieję. I wiecie co? Wierzę, że jest to cud zesłany prosto z nieba od mojego Oliwierka" – zaznaczyła.

Tak Stępień mówiła o ojcu kilka lat temu

Magdalena Stępień-Kolesnikow, kiedy w 2015 roku brała udział w modowym show TVN-u, opowiedziała o kontakcie z ojcem, a właściwie jego braku. Przyznała, że jest to dla niej bardzo bolesna kwestia.

"Musiałam sama o wszystko walczyć. Przez to taka jestem. Muszę martwić się o siebie i idę do celu, nie patrząc na nic. Jeśli jest się jedynaczką, a ojciec wyjeżdża i nie wraca, to jest ciężko. Mój tato wyjechał do Rosji, jak miałam osiem lat. Od tego momentu ani ja, ani moja mama nie mamy z nim żadnego kontaktu, czyli tak naprawdę zostałyśmy same we dwie" – zwierzyła się.

"Myślę, że to cały czas na mnie ciąży. Myślę, że to by mi w życiu pomogło, gdybym go odnalazła. Myślałam, że gdyby został w Polsce i oglądał program, to może by mnie poznał" – podkreśliła.