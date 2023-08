CBOS zupełnie odleciał w nowym sondażu. W ten wynik nie uwierzy chyba nawet Kaczyński

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało najnowszy sondaż. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przewaga PiS nad KO w tym badaniu to ponad 15 punktów procentowych. Taki wynik będzie zaskoczeniem nawet dla Nowogrodzkiej.

Rządowy CBOS odleciał w najnowszym sondażu. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

CBOS odpłynęło w swoim badaniu. Ponad 15 proc. różnicy między PiS i KO

Jakie wyniki dokładnie podało CBOS? Z sierpniowego sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie aż 37 proc. pytanych (wzrost o 8 pkt proc.). Z kolei na Koalicję Obywatelską według tych danych chce głosować jedynie 21 proc. (spadek o 7 pkt proc.). Tym samym mamy tutaj aż 16 punktów proc. różnicy. Żaden sondaż w ostatnim czasie nie pokazywał takiego spodku poparcia dla KO.

Na trzecim miejscu tego badania jest Konfederacja z poparciem 6 proc. (od lipca spadek o 3 pkt). Natomiast na Trzecią Drogę (Polska 2050 Szymona Hołowni oraz PSL-Koalicja Polska) chce obecnie głosować 5 proc. Polaków, a na Lewicę - 4 proc. Warto dodać, że odsetek niezdecydowanych w tym badaniu wynosi bagatela 24 proc.

W wyborach chce głosować 80 proc. pytanych. Jak wskazano w CBOS, od maja bieżącego roku odsetek pozostaje na względnie stałym poziomie.

Z badania CBOS wynika, że PiS miałby samodzielną większość

Co to oznacza w kwestii mandatów sejmowych? PiS miałby ich 283, a Konfederacja 30. Razem mają 313 mandatów. Tym samym partia Kaczyńskiego mogłaby rządzić samodzielnie. W takiej sytuacji PiS mógłby też:

samodzielnie odrzucić weto prezydenta (wymagane jest 276 mandatów).

zmienić konstytucję z pomocą Konfederacji (wymagane jest 307 mandatów).

Badanie zrealizowano od 14 do 27 sierpnia br. na próbie liczącej 1024 osoby (w tym: 61,9 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. - CATI i 13,3 proc. - CAWI).

IBRiS pokazuje co innego

Dla porównania przypomnijmy także sierpniowy sondaż na zlecenie "Rzeczpospolitej" IBRiS. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 33,4 proc. poparcia, a to taki sam wynik jak przed miesiącem. Druga w zestawieniu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,4 proc. W przypadku formacji kierowanej przez Donalda Tuska oznacza to wzrost o jeden punkt procentowy. I jest to największy przypływ wyborców w całym sondażu. Trzecia w zestawieniu jest Konfederacja. Mimo spadku poparcia o 0,3 pkt proc. formacja wciąż może liczyć na głosy 12,4 proc. respondentów.

Na czwartym miejscu jest Trzecia Droga, czyli sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Formację popiera 10 proc. ankietowanych. Ugrupowanie straciło 0,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Niemniej jednak osiągnięty rezultat pozwoliłby przekroczyć próg wyborczy 8 proc. dla koalicji.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z poparciem 9,3 proc. Oznacza to spadek o 1,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Więcej jest respondentów niezdecydowanych, bo 7,7 proc. W poprzednim badaniu było ich jedynie 4,2 proc.