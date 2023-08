J eden z mieszkańców gminy Zduńska Wola znalazł na swoim polu pocisk do granatnika. Chcąc dorobić do renty, wsadził niebezpieczny niewybuch do rowerowego koszyka i pojechał na skup złomu. Czujna ekspedientka, widząc, co wiezie rencista, wezwała policję.





Jechał rowerem na skup złomu. W koszyku na kierownicy miał... pocisk do granatnika

Dominika Stanisławska

