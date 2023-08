Morawiecki o szokujących doniesieniach ws. gruntów lotniska Chopina. Tak się tłumaczy

Po tym jak posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba przekazali swoje ustalenia odnośnie do gruntów lotniska Chopina w Warszawie, głos w tej sprawie zabrał również premier Mateusz Morawiecki. Jak przekonywał, grunty te zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji.

Morawiecki odpowiada na ustalenia Jońskiego i Szczerby ws. gruntów lotniska Chopina. Fot. Jacek Domiński / Reporter

– Mówiąc o lotnisku, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Szczerba i Joński przekonywali, że politycy PiS mają plan na zakończenie działalności Lotniska Chopina i wyprzedaż tamtejszych gruntów – red.), pewni posłowie z PO usiłowali znowu strzelić w nas, ale strzelili tak naprawdę w swój własny obóz – powiedział Mateusz Morawiecki we wtorek 29 sierpnia. Dalej szef rządu PiS przekonywał, że informacja o wyprzedaży Okęcia jest fake newsem. – Szanowni państwo, nie dajcie się nabrać. Ich ostatni fake news jest taki, że Okęcie zostanie wyprzedane. To jest ważny fake news, ponieważ mniej więcej to wygląda tak, jak w Radiu Erewań starsi pamiętają, nie Okęcie, tylko LOT i nie teraz, tylko za czasów Platformy Obywatelskiej – dodał. Morawiecki dodał, że rząd nie rezygnuje z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to "wielki impuls do dalszego rozwoju Polski, ale te rzucane kłody pod nogi, te kłamstwa, te manipulacje (...) Zobaczcie, jak teraz próbowali nam przypiąć swoje własne grzechy (...) Nie robią na nas wrażenia. A grunty Okęcia, uwaga, zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji".

Do czego nawiązywał Morawiecki?

Według ustaleń posłów Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego politycy PiS mają plan na zakończenie działalności Lotniska Chopina i wyprzedaż tamtejszych gruntów.

Na Campusie Polska Przyszłości Joński i Szczerba zaprezentowali w poniedziałek (28 sierpnia) wyniki swojej ostatniej kontroli. Nazwali ją "Ostatni skok PiS-u", czyli plan zakończenia działalności Lotniska Chopina w Warszawie i wyprzedaży tamtejszych gruntów.

Według polityków opozycji decyzja w tej sprawie miała zapaść w maju na posiedzeniu Rady Ministrów. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje ruchy legislacyjne, które mają doprowadzić do wyprowadzenia i wyprzedaży gigantycznego majątku, który należy do nas wszystkich – przekazali Szczerba i Joński w Olsztynie.

Pokazali też dokumenty, które mają potwierdzać plany obecnego obozu władzy. Na zarzuty polityków opozycji postanowił odpowiedzieć Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Likwidacja i wyprzedaż Lotniska Chopina? Horała odpowiada posłom KO

Na zarzuty zareagował przed Morawieckim również Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Polityk PiS w swoim tweecie ostrzegł wręcz przed "dezinformacją". Dodał też, że "Joński i Szczerba albo kłamią w żywe oczy, albo nie umieją czytać ze zrozumieniem".

"Nie ma żadnej decyzji o likwidacji lotniska Chopina. Rozstrzygnięcie SKRM (Stały Komitet Rady Ministrów – red.) dotyczy tylko przeniesienia głównego ruchu komercyjnego. Nie ma żadnych planów sprzedaży gruntów pod lotniskiem Chopina" – napisał Horała na platformie X.