Tylko PiS zgłosił kandydatów do komisji, której oficjalnym celem jest zbadanie rosyjskich wpływów w Polsce od początku rządów PO–PSL do 2022 roku. Opozycja, przekonana, że jest to organ stworzony do politycznej zemsty na Donaldzie Tusku, nie wskazała swoich. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało, by członkami komisji zostali: Józef Brynkus, Sławomir Cenckiewicz, Łukasz Cięgotura, Andrzej Kowalski, Arkadiusz Puławski, Marek Szymaniak, Michał Wojnowski, Andrzej Zybertowicz i Przemysław Żurawski vel Grajewski.

Od lewej: Marek Czeszkiewicz, Andrzej Zybertowicz, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Sławomir Cenckiewicz. fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/Michal Wozniak/East News/Piotr Molecki/East News/MAREK MALISZEWSKI/REPORTER

Przeczytaj więcej o lex Tusk

Józef Brynkus

Historyk, wykładowca, były poseł Kukiz'15. Do Sejmu dostał się z Krakowa zdobywając 8615 głosów. Karierę polityczną Brynkus zaczynał jako radny gminy Wieprz w 2006 roku. W 2010 roku jako członek Prawa i Sprawiedliwości przepadł w wyborach zarówno jako kandydat na radnego, jak i wójta. Dwa lata później został wyrzucony z partii. "Jak dowiedzieliśmy się rzekomo w sposób bezpodstawny kierował oskarżenia pod adresem władz statusowych PiS i uporczywie poddawał publicznej krytyce podejmowane przez władze okręgowe decyzje" – pisały w 2012 roku Wadowice Online.

Sławomir Cenckiewicz

Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Jeszcze w czerwcu znany historyk zaprzeczał, by PiS złożył mu propozycję wejścia w skład komisji. W rozmowie w Onecie oskarżał media, które publikowały nieoficjalne doniesienia na ten temat, że powielają fake news. – Chyba pan nie myśli, że przyszedłem tu pana i widzów okłamywać – powiedział dziennikarzowi współautor wydanej w 2008 roku "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii".

Cenckiewicz był doradcą Antoniego Macierewicza, wiceministra obrony narodowej za pierwszych rządów PiS. Bardziej znany stał się jednak jako przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Funkcję tę powierzył mu w 2006 roku minister Radosław Sikorski. W tym samym roku autor ponad 200 prac naukowych i 30 książek historycznych został członkiem rady nadzorczej państwowej spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Stracił tę posadę kilka tygodni po tym, jak PiS przegrał wybory i do władzy doszła Platforma Obywatelska. W 2016 roku Antoni Macierewicz kilka tygodni po wygranej PiS powierzył Cenckiewiczowi funkcję pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. reformy archiwów wojskowych.

W ostatnich tygodniach o Cenckiewiczu jest głośno z powodu kontrowersyjnego serialu "Reset", który nakręcił z byłym rzecznikiem regionalnym PiS, a teraz pracownikiem TVP, Michałem Rachoniem. Materiał dotyczy wpływu Rosji na polskie życie publiczne. – Mi w ogóle nie przyświeca idea oskarżania Donalda Tuska i kogokolwiek. Mnie interesuje przeszłość – komentował swoje zaangażowanie Cenckiewicz. W druku sejmowym poseł PiS Piotr Kaleta chwali go za "nieskazitelny charakter" – podobnie jak pozostałych kandydatów.

Łukasz Cięgotura

Bliski współpracownik Sławomira Cenckiewicza, jego zastępca w Wojskowym Biurze Historycznym. Ukończył politologię na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, by potem doktoryzować się z filozofii na Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Wykłada między innymi w uczelni o. Tadeusza Rydzyka w Toruniu. "Zajmuje się przede wszystkim nadzorem wojskowej sieci archiwalnej, pionem ochrony informacji niejawnych oraz pionem kadrowym" – czytamy w jego sylwetce opracowanej przez posła Kaletę. Ciekawostka: na swoim koncie na LinkedIn podzielił się artykułem pt. "Firmowe przyjaźnie zwiększają zadowolenie z pracy".

Marek Czeszkiewicz (wycofał się, partia na jego miejsce zgłosiła Józefa Brynkusa)

Prawnik, członek Trybunału Stanu od 2015 roku.W młodości wyrzucony z uczelni za działalność antykomunistyczną. Był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie (2007-2010). Jako prokurator okręgowy w Białymstoku umorzył sprawę ówczesnego księdza nacjonalisty Jacka Międlara. Podpisał się pod tym, że wypowiedź Międlara z 2016 roku "ciemiężyciele i pasywny żydowski motłoch będzie chciał was rzucić na kolana, przeczołgać, przemielić, przełknąć, przetrawić, a na koniec będzie chciał was wypluć, bo jesteście niewygodni" nie jest antysemicka i nie nawołuje do nienawiści. Niedługo potem został doradcą prominentnego członka PiS, Marka Kuchcińskiego (wówczas marszałka Sejmu).

Andrzej Kowalski

Generał brygady Wojska Polskiego, były szef Służby Wywiadu Wojskowego (2015–2020). Karierę zaczynał w 1994 roku w Urzędzie Ochrony Państwa. Autor książek "Rosyjski sztylet: działalność wywiadu nielegalnego" i "Kontra: sztuka walki z wywiadem przeciwnika". Jak czytamy na stronie Sejmu, pracował jako pedagog w Gimnazjum Przymierza Rodzin.

Brał udział w likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. W 2007 roku minister rządu PO-PSL Bogdan Klich zdymisjonował go po oskarżeniach o nielegalne przechowywanie i kopiowanie dokumentów z likwidacji WSI w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Kowalski współpracował z podkomisją smoleńską Antoniego Macierewicza, która wbrew stanowisku ekspertów lotniczych lansuje tezę o zamachu.

Arkadiusz Puławski

Zastępca dyrektora departamentu bezpieczeństwa narodowego KPRM. Pracę w Kancelarii Premiera zaczął w 2016 roku. Z wykształcenia filolog. Interesuje się białym wywiadem i kształtowaniem zaufania społecznego do struktur bezpieczeństwa państwa. – Rosyjska dezinformacja będzie się nasilała, ponieważ sterują nią służby specjalne. To są zabójcy, to są kryminaliści, to są zwyrodnialcy, to są ludzie okrutni, którzy – jeśli chodzi o techniki dezinformacyjne i w ogóle działalność informacyjną – są od nas o 100-130 lat lepsi – mówił Puławski w lipcu na antenie Polskiego Radia.

Marek Szymaniak

Historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Od 2017 roku pracuje w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie współuczestniczył w zmienianiu jego ekspozycji po przejęciu placówki przez PiS. Na początku swojej pierwszej kadencji prezydent Andrzej Duda przyznał mu Brązowy Krzyż Zasługi "za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski".

Michał Wojnowski

Historyk, ekspert Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Członek zespołu badawczego 'Oblicza i metamorfozy imperiów rosyjskich', kierowanego przez prof. Andrzeja Nowaka w ramach Instytutu Historii PAN" – czytamy w rekomendacji posła PiS Piotra Kalety (prof. Nowak wsparł kandydaturę Lecha, a potem Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Polski – red.). Wojnowski to autor wielu publikacji, m.in. "Geneza, teoria i praktyka rosyjskiej inżynierii przymusowej migracji. Przyczynek do badań nad kryzysem migracyjnym na wschodniej flance NATO".

Andrzej Zybertowicz

Socjolog "bezpartyjny od urodzenia", którego kariera nabrała rozpędu za PiS, były doradca Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Wykładowca, publicysta. Doradca wywodzącego się z tej formacji prezydenta Andrzeja Dudy. "Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki 'Privatizing the Police–State: The case of Poland' (wraz z M. Łoś) – czytamy w witrynie głowy państwa. W 2018 roku zasłynął wprowadzeniem do debaty publicznej pojęcia MaBeNy, czyli maszyny bezpieczeństwa narracyjnego. Według niego bez niej PiS mógłby się "wykoleić".

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Politolog i wykładowca związany z Uniwersytetem Łódzkim. Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Ośrodka Studiów Wschodnich. W 2014 roku, już jako publicysta "Gazety Polskiej Codziennie" Tomasza Sakiewicza, został członkiem rady programowej idącego po władzę Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej ekspert w Parlamencie Europejskim przy EPL i komentator w TVP.

Czytaj także: https://natemat.pl/490682,posel-konfederacji-braun-zerwal-wyklad-prof-jan-grabowski-wina-dudy