Ex Królikowskiego i uczestniczka "Top Model" startuje w wyborach. "Nie chcę żydostwa i LGBT"

Samuela Torkowska-Górska szerszej publiczności może być znana z dwóch powodów. Była uczestniczką "Top Model" oraz związana była z Antonim Królikowskim. W 2021 r. internet obiegło wideo, na którym mówi, że "nie chce żydostwa i LGBT". Teraz oznajmiła, że startuje w wyborach i to z list Konfederacji.

Ex Królikowskiego startuje w wyborach. "Nie chcę żydostawa i LGBT" Fot. Twitter @KorolukM

Ex Top Modelka i była Królikowskiego startuje w wyborach

Samuela Torkowska-Górska wzięła udział w programie Top Model, była także dziewczyną Antoniego Królikowskiego, który stał się ostatnimi laty gwiazdą wielu towarzyskich afer ze swoim udziałem. Obecnie jest żoną modela Rafała Torkowskiego. Jest fotomodelką, a swoje zdjęcia publikuje m.in. na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją 27,1 tys. osób i to z nimi postanowiła się podzielić się zaskakującym newsem.

"Mam ogromną przyjemność ogłosić swoją kandydaturę do sejmu z ramienia Konfederacji w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Więcej szczegółów już niedługo!" – zwróciła się do swoich obserwujących. Wraz z posłem Konradem Berkowiczem życzyła swoim followersom "smacznej kawusi".

I pewnie sama ta informacja mogłaby wywołać spore kontrowersję, patrząc na to, że Konfederacja nie jest partiom szanującą prawa kobiet, ale wywołała jeszcze większe, bo internet nie zapomina i tym razem przypomniał filmik z udziałem Samueli z roku 2021.

"Nie chcę żydostwa i LGBT"

Film niedługo po publikacji z Twittera zniknął, ale został zapisany przez jednego z internautów i można go obejrzeć także teraz. A co na nim jest? Ex Królikowskiego stwierdza na nim, że jest za Konfederacją, ponieważ jest przeciw socjalizmowi. "Nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy ktoś zabierał i dawał innym, którzy nie radzą sobie albo nie chce im się" – stwierdziła.

"Konfederacja to drużyna mega młodych sympatycznych facetów, nie tylko facetów, bo są tam też świetne babki". [...] Ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są, a tylko Konfederacja zapewnia taką normalność" – stwierdziła. Na koniec być może uświadomiła sobie, że jej słowa mogą zostać odebrane negatywnie i dodała: "Wiem, może za dużo mówię, no ale tak jest" – podsumowała.

Jakiś czas później Torkowska-Górska przekonywała w rozmowie na kanale wRealu24, że jest "bardzo tolerancyjną osobą" i że nie jest rasistką ani antysemitką. – Żydostwo to jest całkiem normalne słowo – mówiła, zapewniając, że nie jest to słowo obraźliwe. Zanim modelka została dziewczyną, a potem narzeczoną Rafała Torkowskiego, spotykała się z aktorem Antonim Królikowskim. Para nie ukrywała swojej relacji. Samuela i Antoni chodzili razem na show-biznesowe wydarzenia. Pojawili się między innymi na imprezie z okazji wręczenia "Róż Gali". Modelka skomentowała związek z Antonim Królikowskim w rozmowie z portalem JastrząbPost w 2020 roku.- Nie mamy kontaktu. My się rozeszliśmy w przyjacielskich, fajnych relacjach, ale nie mamy kontaktu zupełnie. Odkąd nie jesteśmy razem – zero, null, nie mamy nic do siebie, życzymy sobie dobrze. Ta atmosfera jest neutralna, przyjemna. Nie znamy się, coś się skończyło i tyle – mówiła.