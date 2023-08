Serial "Wielka" skasowany nagle po trzech sezonach. Fani są w szoku

To już oficjalne: nie będzie czwartego sezonu "Wielkiej", serialu Hulu o rosyjskiej carycy Katarzynie Wielkiej, który w Polsce mogliśmy oglądać na HBO Max. Nagła decyzja o skasowaniu historycznej produkcji zasmuciła widzów.

Nie będzie czwartego sezonu "Wielkiej" Fot. Kadr z serialu "Wielka"

Informację, że serial "Wielka" został skasowany po trzech sezonach, potwierdził magazyn "Variety". Oznacza to, że czwartego sezonu produkcji z Elle Fanning i Nicholasem Houltem już oficjalnie nie będzie.

Decyzja platformy Hulu zaskoczyła nie tylko widzów, ale i media. Dlaczego anulowano "Wielką", satyryczny serial o młodości Katarzyny Wielkiej, cesarzowej Rosji w latach 1762–1796 (wcześniej przez kilka miesięcy była cesarzową małżonką jako żona Piotra III)? Hulu nie podało powodu, a rzecznik prasowy odmówił komentarza. Na profilach serialu w social mediach również panuje cisza.

"Nie wiadomo, co skłoniło platformę do skasowania tej komedii, która od premiery w 2020 roku otrzymała pozytywne recenzje oraz siedem nominacji do nagrody Emmy. W 2022 roku zdobyła Emmy za wybitne Kostiumy historyczne, a w tym samym roku Fanning i Hoult zdobyli swoje pierwsze nominacje za główne role w tym popularnym serialu. Fanning otrzymała również wiele innych wyróżnień za swoją rolę Katarzyny w tym nagrodę SAG, Critics Choice, nagrodę Independent Spirit oraz dwie nominacje do Złotego Globu" – czytamy w "Deadline".

"Wielka" skasowana. O czym opowiadał serial o Katarzynie Wielkiej?

Serial "The Great" było komediowym, satyrycznym, celowo ahistorycznym i absurdalnym spojrzeniem na życie Katarzyny Wielkiej i Piotra III. Rosyjska władczyni była przedstawiona jako "idealistyczna, romantyczna młoda dziewczyna, która przybywa do Rosji na zaaranżowany ślub z kapryśnym cesarzem Piotrem".

"Oczekuje miłości i słonecznego nastroju, ale zamiast tego zastaje niebezpieczny, zdeprawowany, zacofany świat, który postanawia zmienić. Wszystko, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, zbić z tropu armię i zdobyć przychylność dworu" – brzmiał opis nagradzanego serialu, który w Polsce dostępny jest na HBO Max.

Trzeci sezon "Wielkiej", który miał premierę 12 maja tego roku, kontynuował historię Katarzyny i Piotra, którzy zgadzają się pracować nad swoim małżeństwem po tym, jak przyszła cesarzowa wcześniej uwięziła jego przyjaciół i usiłowała go zabić. Sezon ukazał także wysiłki Niemki, by zdobyć sobie względy rosyjskiego ludu, podczas gdy Piotr zmagał się z wizjami swojego zmarłego ojca.

Skasowanie "Wielkiej" jest tym bardziej zaskakujące, że trzeci sezon – w którym uśmiercono kilku kluczowych bohaterów – był oceniany jeszcze lepiej niż poprzednie dwa sezony. W serwisie Rotten Tomatoes ma aż 100 procent od krytyków (i 81 procent od widzów). Na szczęście dla widzów nie zakończył się on cliffhangerem: Katarzyna odnotowała ogromny wzrost poparcia jako władczyni i... tańczy do AC/DC.

W rolę Katarzyny wcieliła się Elle Fanning, a Piotra zagrał Nicholas Hoult. W obsadzie znaleźli się także: Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi, Belinda Bromilow, Gillian Anderson i Jason Isaacs. Serial "Wielka" został stworzony, napisany i wyprodukowany przez Tony'ego McNamarę. Fanning pełniła rolę producentki wykonawczej razem z McNamarą i Houltem.