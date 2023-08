Eksplozja w powiecie świebodzińskim. 47-latek wrzucił pocisk przeciwpancerny do pieca

Dominika Stanisławska

K ilka dni temu w miejscowości Smardzewo doszło do wybuchu. Jak ustaliła policja, sprawcą był 47-letni mężczyzna, który wrzucił pocisk przeciwpancerny do piecyka i doprowadził do eksplozji. W trakcie przeszukiwań wyszło na jaw, że to nie jedyny "rarytas", jaki mężczyzna miał w swoim mieszkaniu.