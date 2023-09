18-latka spadła z kilkunastu metrów. Na jej śmierć patrzyli znajomi

W Bydgoszczy 18-letnia dziewczyna zginęła po tym, jak spadła z kilkunastu metrów w opuszczonym poniemieckim budynku obok Exploseum, filii Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Takie informacje przekazała rzeczniczka prasowa bydgoskiej policji kom. Lidia Kowalska. Nastolatka wraz ze znajomymi eksplorowała teren.

18-latka spadła z wysokości kilkunastu metrów. Zginęła na miejscu.

W czwartek tj. 31 sierpnia młodzi ludzie udali się do Exploseum. To stary teren po Zakładach Chemicznych Zachem. Tam szóstka znajomych eksplorowała stare, poniemieckie budynki.

Bydgoszcz. 18-latka spadła z kilkunastu metrów

– Podczas przechodzenia po konstrukcji 18-latka spadła z ok. 12 metrów. O wypadku służby zawiadomili jej znajomi. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek – przekazała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy kom. Lidia Kowalska w rozmowie z PAP.

Teraz policja wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Funkcjonariusze chcą się też dowiedzieć, z jakiego powodu nastolatkowie poszli w to miejsce. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.

Wiele opuszczonych budynków, które się tam znajdują, jest w bardzo złym stanie technicznym.

Grudziądz. 19-latek spadł z 30-metrowego komina

Do innej tragedii związanej z upadkiem z wysokości doszło w sobotę 17 czerwca w Grudziądzu. Tam trzech nastolatków zwiedzało ruiny dawnego browaru.

W pewnym momencie 19-latek wspiął się na szczyt 30-metrowego komina. Podczas przebywania na górze najprawdopodobniej stracił równowagę i spadł. Zginął na miejscu.