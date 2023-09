"Kształtowanie postaw patriotycznych". Prezydent zdecydował – uczelnie będą budować strzelnice

Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której uczelnie będą mogły budować strzelnice. Nowe rozporządzenie podpisane przez prezydenta ma na celu "dbanie o istotne interesy państwa" czy "kształtowanie postaw patriotycznych".

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Prezydent podpisał ustawę o budowie strzelnic przez uczelnie

Ustawa podpisana przez Andrzeja Dudę umożliwia inwestorowi, czyli uczelni, budowanie strzelnicy w sposób uproszczony, by obiekty powstawały możliwie jak najszybciej. To właśnie uczelnia będzie podejmowała decyzję o budowie, natomiast zgodę na budowę wydawać będzie wojewoda.

Dzięki nowemu rozporządzeniu wojewodowie, by zatwierdzić wniosek o powstaniu strzelnicy, nie będą potrzebowali dotychczasowych obowiązkowych zezwoleń. Wystarczy jedynie, że otrzymają pozytywne opinie od prezydentów (lub burmistrzów) miast i wojewódzkich konserwatorów zabytków. Ponadto, na wniosek uczelni, wojewodowie będą wydawali decyzję w trybie rygoru natychmiastowej wykonalności, czyli priorytetowo, by strzelnice powstawały jak najszybciej.

Gdy już zezwolenie będzie wydane oficjalnie, obiekty, w których będą znajdowały się strzelnice, trafią w ręce uczelni nieodpłatnie, czyli bez obowiązku płacenia za nie. Według ustawy podpisanej przez prezydenta właściciele obiektów nie zostaną jednak z niczym, bowiem otrzymają odszkodowanie, o którego wysokość będą negocjować właśnie z uczelniami.

Co ciekawe, skargi złożone do sądu, by wojewoda nie wystawiał zezwolenia na budowę nie będą nawet rozpatrywane. W przypadku, gdy zezwolenie będzie nieważne lub niezgodne z przepisami, zamiast jego cofnięcia również będzie wypłacane odszkodowanie.

Ustawa wejdzie w życie po dwóch tygodniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.