Jak wyglądaliby dzisiaj Mickiewicz czy Norwid? Pokazała to... sztuczna inteligencja [ZDJĘCIA]

Ola Gersz

R ozpoczął się rok szkolny, a jak szkoła to oczywiście... lektury. Ale jak wyglądaliby dziś ich autorzy, wybitni polscy pisarze i pisarki oraz narodowi wieszcze? Sprawdziła to audiobookowa platforma Storytel, która "spytała" o to sztuczną inteligencję. Efekty? Zobaczcie sami.