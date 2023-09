M acie ochotę narzekać na aurę w Polsce? Do naprawdę ekstremalnej zmiany pogody doszło w miejscowości Zermatt w Szwajcarii. Całe cztery dni zajęło pogodzie, by przejść od najgorętszego w historii sierpniowego dnia z temperaturą plus 32 stopnie do temperatury poniżej zera, a dokładnie - 1 st. C. Co więcej, po letnim upale nie ma śladu, bo wszystko przykrył świeży śnieg.





Narzekasz na pogodę w Polsce? Tutaj w cztery dni temperatura spadła z 32 do - 1 i pojawił się śnieg

Agnieszka Miastowska

Macie ochotę narzekać na aurę w Polsce? Do naprawdę ekstremalnej zmiany pogody doszło w miejscowości Zermatt w Szwajcarii. Całe cztery dni zajęło pogodzie, by przejść od najgorętszego w historii sierpniowego dnia z temperaturą plus 32 stopnie do temperatury poniżej zera, a dokładnie - 1 st. C. Co więcej, po letnim upale nie ma śladu, bo wszystko przykrył świeży śnieg.