Od miesięcy mówi się o romansie Timothée Chalameta i Kylie Jenner, co załamało fanki gwiazdora "Diuny". Do tej pory nikt nie widział razem aktora i Kardashianki, ale dowód ich "związku" wypłynął po koncercie Beyoncé na przedmieściach Los Angeles. Para pojawiła się na stadionie, a na X pojawił się viralowy już filmik z ich randki.

Plotki o romansie Kylie Jenner i Timothée Chalameta krążą od kwietnia, o czym pisaliśmy w naTemat. Paparazzi przyłapali wówczas parę na domniemanej randce (świadome obecności reporterów gwiazdy nie opuściły jednak samochodu), a osoba z otoczenia Jenner potwierdziła "Entertainment Tonight", że Kardashianka i aktor się spotykają.

"W tym momencie traktują to na luzie. To nic poważnego, ale Kylie lubi spędzać czas z Timothée i patrzeć, dokąd to zmierza. To dla niej naprawdę świetna zabawa, ponieważ czuje się zupełnie inaczej niż w poprzednich związkach. To nowe i ekscytujące dla Kylie, a ona świetnie się bawi" – mówił informator. Dodał również, że gwiazdor "Diuny" od dawna przyjaźni się z Kendall Jenner, starszą siostrą Kylie, co może wyjaśniać jak para się poznała.

Kylie Jenner i Timothée Chalamet na koncercie Beyoncé. Nagrano ich razem

Ani Kylie Jenner, ani Timothée Chalamet nie skomentowali dotychczas tych doniesień, nikt też nie "przyłapał" ich razem. O ich spotkaniach donosiły media i internauci, a w "Daily Mail" pojawiały się zdjęcia samochodów influencerki i aktora zaparkowanych przed ich domami.

To zmieniło się jednak po jednym z koncertów Beyoncé w Inglewood w aglomeracji Los Angeles w Kalifornii. Gwiazda wystąpiła tam 1, 2 i 4 września, a Jenner i Chalamet pojawili się razem na SoFi Stadium w poniedziałek, czyli na urodzinowym występie artystki (Beyoncé skończyła tego dnia 42 lata).

Mimo że ich spotkanie nie było publicznym wyjściem, a prywatnym spotkaniem, to dostrzeżono ich na trybunach VIP, a filmik trafiły na X (dawniej Twittera). Chalamet w czarnej czapce z daszkiem pali na nim papierosa, a Jenner stoi bardzo blisko niego. Para z ożywieniem rozmawia, a towarzyszy im Kendall Jenner. "Chociaż nie jest to ostateczny dowód na to, że między nimi coś się dzieje, to potwierdza to, że odbyli przynajmniej jedną rozmowę" – podsumował magazyn Vulture.

Kylie Jenner i Timothée Chalamet są razem? Spotykają się od miesięcy

26-letnia Kylie Jenner pochodzi z wpływowego klanu Kardashianów, ale sławę i pieniądze zawdzięcza nie tylko matce Kris, siostrom (Kim, Khloé, Kourtney Kardashian oraz Kendall Jenner) i ich rodzinnym reality shows "Z kamerą u Kardashianów" czy "The Kardashians". Gdy miała 18 lat, założyła swoją firmę Kylie Cosmetics, która okazała się kurą znoszą złotą jajka i przynosi jej kolejne miliony. Jenner krocie zarabia też jako influencerka, bo na Instagramie obserwuje ją prawie 400 milionów ludzi.

27-letni Timothée Chalamet to z kolei jedno z najbardziej rozchwytywanych dziś nazwisk w Hollywood. Zasłynął rolą w filmie "Tamte dni, tamte noce", za którą był nominowany do Oscara. Ma też na koncie m.in. "Diunę", "Małe kobietki" czy "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun", a na swoje premiery czekają nie tylko druga część "Diuny", ale również "Wonka", gdzie Chalamet – nie tylko gwiazdor kina, ale również ikona mody i obiekt westchnień kobiet oraz mężczyzn – zagra tytułową rolę. Plotki o ich związku rozgrzały internet do czerwoności. Ich romans załamał fanki aktora, które twierdzą, że Jenner – matka dwójki dzieci Stormi i Aire'a, owoców byłego już związku z raperem Travisem Scottem – i Chalamet (wcześniej związany m.in. z Lourdes Leon, córką Madonny oraz Lily-Rose Depp, córką Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis) pochodzą z zupełnie innych światów i do siebie nie pasują.

