Hakiel odpowiedział na krytykę. Poszło o jego wizytę u Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki wraca po przerwie wakacyjnej z najnowszą odsłoną swojego talk-show na antenie TVN. Gośćmi pierwszego odcinka będą: Caroline Derpienski i Marcin Hakiel. Już przed emisją w sieci wylała się fala niepochlebnych komentarzy. Tancerz postanowił wdać się w dyskusję z niezadowolonymi internautami.

Wrzesień to czas, kiedy we wszystkich stacjach telewizyjnych debiutuje nowa ramówka. Z pewnością widzowie telewizji TVN z niecierpliwością oczekiwali nowej odsłony programu Kuby Wojewódzkiego, który prowadzi od ponad 20 lat. Ma wierną widownię, którą wciąż udaje mu się zaskakiwać co dało się odczuć jeszcze przed emisją pierwszego odcinka.

Premiera nowego sezonu show samozwańczego króla TVN-u odbędzie się we wtorek (5 września) o godzinie 22:40. Jego gośćmi będą Marcin Hakiel i Caroline Derpienski. Na tę wieść, część widzów zapowiedziała bojkot formatu, a swoje niezadowolenie wyraziła również część celebrytów rodzimego show-biznesu.

Wojewódzki nazwiska swoich gości zdradził, publikując tradycyjnie wspólne zdjęcie na swoim instagramowym profilu. Fotografię opatrzył wymownym opisem, który można interpretować na wiele sposobów. "Komedia to tragedia, która dzieje się komuś innemu... Wracam" – napisał dziennikarz.

Internautów mocno zdziwił dobór gości. Warto jednak przypomnieć, że jeszcze niedawno na łamach kroniki zatytułowanej "Mea Pulpa" Wojewódzki poruszył temat "Kurzopków" i ich byłych partnerów, czyli Marcina Hakiela i Pauliny Smaszcz.

"Marcin Hakiel, były małżonek Kasi Cichopek, wyznał swoim fanom, że wynajął prywatnego detektywa, aby zdemaskować niewierność partnerki. Kasia jest znana z gry w tandetnym serialu. On teraz też" – zakpił, nawiązując do "M jak miłość".

Nie trzeba było długo czekać, by pod zdjęciem pojawiła się cała masa negatywnych komentarzy od fanów programu. Większość z nich dziwi przede wszystkim zaproszenia na kanapę Caroline Derpienski, która w show-biznesie zaistniała, głosząc swoje tezy dotyczące posiadania dużych pieniędzy. Swoje stanowisko przedstawiło też wielu celebrytów. Teraz głos zabrał sam bohater pierwszego odcinka. Hakiel zachęcił internautów do wysłuchania rozmowy.

Pod wpisami Wojewódzkiego i Hakiela na Instagramie wylała się fala komentarzy. Jeden z internautów napisał: "Myślę, że niewiele stracę gdy nie obejrzę, ba nawet nie wiem, czy to już było, czy dopiero będzie. Panie Marcinie, szkoda zdzierać zelówki na drogę do takiego programu". Tancerz nie omieszkał przemilczeć komentarza i od razu odpisał.

"Dziękuję za opinię, nie zgodzę się. Zawsze warto rozmawiać, wymieniać się poglądami, ideami. Każdy jest inny i to jest właśnie piękne" – przyznał. Chwilę później ponownie zaapelował do swoich obserwujących w mediach społecznościowych. "Powtórzę się, ale będę wdzięczny za nieobrażanie się na moim profilu. Dopiero przeczytałem cześć komentarzy i polecam powstrzymać się z przedwczesnymi osądami. Odcinek już niedługo będzie w emisji. Żyjmy i dajmy żyć innym" – podsumował Marcin Hakiel.