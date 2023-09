Lewandowski ostro uderzył w reprezentację. Szczęsny i Milik żartobliwie wbili szpileczkę

Niedawno Robert Lewandowski udzielił wywiadu, który odbił się szerokim echem w mediach. Kapitan reprezentacji Polski zarzucił naszej kadrze "brak osobowości". Nie musiał długo czekać na odpowiedź swoich kolegów, którzy wymownie odnieśli się do wywiadu swojego kapitana w mediach społecznościowych.

Niedawno Robert Lewandowski udzielił mocnego wywiadu Mateuszowi Święcickiemu, który został wyemitowany na antenie Eleven Sports i Meczyków. Rozmowa ta wzbudziła spore zainteresowanie kibiców reprezentacji Polski. W rozmowie z dziennikarzem kapitan polskiej kadry między innymi zarzucił swoim kolegom brak osobowości.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski podczas poprzedniego zgrupowania eliminacyjnego przegrała z kretesem z reprezentacją Mołdawii. Po meczu wielu kibiców zarzucało naszym piłkarzom brak charakteru, do czego odniósł się Lewandowski w trakcie wywiadu.

– Po meczu z Mołdawią nie wiedziałem, co się wydarzyło. Nie potrafiłem znaleźć wtedy odpowiedzi. Po pewnym czasie przeanalizowałem sobie to spotkanie. W pierwszej połowie mieliśmy wszystko pod kontrolą, graliśmy dobrze, a w drugiej części wszystko zmieniło się o 180 stopni. Moim zdaniem problemem kadry jest to, że nie ma w niej osobowości. Nie chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, a osobowości na boisku, które w pewnych momentach obudzą zespół i zainterweniują tak, żeby nie było później problemów – tłumaczył "Lewy".

Warto podkreślić, że piłkarze reprezentacji Polski w poniedziałek (4 września) stawili się w jednym z warszawskich hoteli na kolejnym zgrupowaniu. Eliminacje do Euro 2024 nie rozpoczęły się dla Biało-Czerwonych najlepiej. Niestety po czterech meczach zajmują 4. miejsce w tabeli grupy E. Pomimo tego nie poddają się i już niebawem stoczą kolejną bitwę.

Już 7 września reprezentacja Polski zmierzy się na Stadionie Narodowym z drużyną z Wysp Owczych. Z kolei trzy dni później polecą do Tirany, gdzie rozegrają mecz z Albanią. W związku z tym, że znowu są razem, nie trzeba było długo czekać, aż w sieci pojawią się kolejne wspólne fotografie. Koledzy Lewandowskiego oczywiście nie omieszkali odnieść się do ostatniego wywiadu Roberta. Kapitan reprezentacji nie był dłużny i chętnie odpowiadał na zaczepki kolegów.

"Team Biało-Czerwonych. PS. Lewego tez zaprosiliśmy" – napisał Wojciech Szczęsny pod zdjęciem, na którym widać kadrowiczów siedzących przy wspólnym stole. "Kształtujemy" – odpowiedział Lewandowski.

Identyczną fotografię na swoim Instagramie opublikował Arkadiusz Milik. "W poszukiwaniu osobowości" – napisał żartobliwie napastnik reprezentacji Polski, nawiązując do słów Lewandowskiego. Mąż Anny Lewandowskiej nie zamierzał pominąć tej "uszczypliwości", odpowiadając: "Pierwszy".