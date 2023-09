Ex Milika ujawiniła w książce kulisy ich związku. Wyjaśniła, dlaczego nie chciała tego ciągnąć

Mimo że literackie dzieło Jessiki Ziółek nie przedstawia jej życiorysu, lecz opowiada historię wymyślonej WAG, w inauguracyjnym fragmencie 28-letnia autorka przywołuje wspomnienia związane z Arkadiuszem Milikiem. Przyznała, że ich związek na początku wcale nie był usiany luksusami. Wyjaśniła też, dlaczego zdecydowała się zrezygnować z dalszego życia u boku znanej postaci ze świata sportu.

Jessica Ziółek wspomina związek z Milikiem. Zdradziła, czemu nie wytrzymała Fot. Instagram.com / @jessica_ziolek; @arekmilik

Ex Arkadiusza Milika wydała książkę. Nie brakuje wzmianek o ich związku

Jessica Ziółek przez ponad 10 lat trwała u boku Arka Milika. Stała się nawet jego narzeczoną. Ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Dziś Ziółek jest w związku z Miłoszem Mleczko, bramkarzem Znicza Pruszków.

Modelka o życiu kobiet z piłkarzami napisała w swojej książce "WAGs. Cała prawda o kobietach piłkarzy". Pozycja jest już dostępna w sprzedaży. A tak Jessica ją zapowiadała: "Każda chciałaby być z NIM. Wszystkie marzą, by być jak ONA. Szczupła, wysportowana, piękna, zadbana. Z kartą kredytową bez limitu. Z najdroższą torebką, w najekskluzywniejszych ubraniach, z wyrzeźbionym brzuchem, tysiącami followersów w sieci i... wielkim lękiem. W każdej chwili ta śliczna bajka może zamienić się w horror. WAGs - wifes and girlfriends - żony i dziewczyny piłkarzy. Ich mężczyźni są dla fanów piłki bogami. One na co dzień żyją z tymi bóstwami A ich życie to też gra, choć nie toczy się na boisku. Albo umiesz przestrzegać zasad, albo dostajesz czerwoną kartkę. I już zawsze będziesz gorsza. Dlatego zaraz po porodzie ruszysz na siłownię, żeby znowu mieć idealną figurę. I nikomu się nie poskarżysz, kiedy on prześpi się z inną. Byle cię dla niej nie zostawił. Książka dobrze znanej z rubryk plotkarskich dziewczyny zawodnika największych klubów na świecie. Byłej".

O czym finalnie 28-latka pochodząca z Siemianowic Śląskich napisała w swojej książce? To opowieść o fikcyjnej bohaterce, ale w rozdziale "Od autorki" nie zabrakło osobistych refleksji i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

W swojej powieści modelka wraca do pierwszych chwil swojej znajomości z piłkarzem, utrzymując, że na wstępie byli "normalną parą". Jako dowód na to przytacza fakt, że ich wspólne posiłki często składały się z "kanapek i płatków z mlekiem", a ukochany wcale nie zasypywał jej drogimi prezentami.

"Nie kupowaliśmy kawioru, ostryg, szampana. Pierwsza torebka, jaką od niego dostałam, nie była Prady tylko z sieciówki i kosztowała 79 złotych" – zdradziła.

Ziółek oznajmiła, że kariera Arka tak bardzo zdominowała ich codzienne życie, że doszło do tego, że zeszła na drugi plan, przestając dostrzegać swoje własne potrzeby.

"Co działo się ze mną, gdy robiłam wszystko, by on był szczęśliwy? Prawda jest taka, że utonęłam w jego świecie. Całkowicie straciłam poczucie własnej wartości. Byłam tylko trybikiem w maszynie powołanej do obsługi gwiazdy futbolu. Przestałam myśleć o swoich potrzebach, widziałam tylko jego" – zwierzyła się była Milika.

"Nawet dziś wciąż ktoś mnie pyta, dlaczego nie jesteśmy już razem. Powiem tylko tyle: każda rozsądna kobieta w mojej sytuacji podjęłaby pewnie takie same decyzje" – podkreśliła Jessica, przytaczając moment, w który zdecydowała, że nie chce ciągnąć tego związku.

"Pamiętam, jak siedziałam w Gdańsku na plaży, patrzyłam na morze i wsłuchiwałam się w szum fal. Była szósta rano, wokół panowała cisza, tylko ja i moje myśli. Obok mnie leżał mój najlepszy czworonożny przyjaciel. Mocno go przytuliłam i powiedziałam: 'Przepraszam siebie za to, że nigdy o siebie nie zawalczyłam. Nadszedł czas, by odejść, uwolnić się i zacząć od nowa. Nic nie dzieje się bez powodu'" – wspominała.

Nadmieńmy, że zawodnik Juventusu Turyn znalazł szczęście u boku 29-letniej Agaty Sieramskiej. Spotykają się już ponad dwa lata. W maju 2023 r. zakochani obchodzili drugą rocznicę swojego związku. Obecnie mieszkają razem w Turynie.

Zakochani początkowo ukrywali swój związek, jednak później oficjalnie potwierdzili, że są razem. Od tamtego czasu piłkarz i modelka dzielą się z fanami wspólnymi zdjęciami i pokazują, jak razem spędzają czas.