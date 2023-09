Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Jabłoń (woj. lubelskie). Kierujący volkswagenem na przejściu dla pieszych potrącił 17-latka. Na szczęście nastolatek nie odniósł poważnych obrażeń. Potrącenie zostało zarejestrowane przez samochodową kamerkę.

Kierujący Volkswagenem na przejściu dla pieszych potrącił 17-latka. Fot. lubelska.policja.gov.pl

We wtorek tj. 5 września ok. godziny 7:00 dyżurny parczewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego. Do zdarzenia doszło przy ul. T. Kościuszki w Jabłoniu.

Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce ustalili, że kierujący volkswagenem potrącił 17-latka na oznakowanym przejściu dla pieszych. Nastolatek nie odniósł poważnych obrażeń, a badanie alkomatem wykazało, że kierowca poruszający się w kierunku ul. Zamoyskiego, był trzeźwy.

Policja udostępniła nagranie z tego zdarzenia ku przestrodze nie tylko kierowców, ale i pieszych. Na filmie widać wyraźnie, że 17-latek wychodząc zza busa, nie rozejrzał się na przejściu dla pieszych.

"Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym w dużej mierze zależy od tego, czy sami stosujemy się do podstawowych zasad poruszania się po drodze" – napisała w komunikacie prasowym sierżant sztabowy Anna Borowik z Lubelskiej Policji.

Policja przypomina: Zachowaj szczególną ostrożność

Każda osoba kierująca pojazdem, kiedy zbliża się do przejścia dla pieszych, powinna zachować szczególną ostrożność. Kierowca ma też obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który jest na przejściu dla pieszych. Co więcej, jeśli akurat pieszy ma zamiar przejść przez skrzyżowanie, to kierowca również ma obowiązek poczekać z przejazdem na drugą stronę.

"Kierujący samochodami powinni także zwiększyć swoją uwagę, zbliżając się m.in. do przejazdu dla rowerzystów, gdzie należy spodziewać się osób korzystających z jednośladów" – przypomina sier. sztab. Borowik.

Wypadek na Puławach. Kierowca z impetem wjechał w matkę i jej 3-letnie dziecko

W środę tj. 30 sierpnia pisaliśmy w naTemat o podobnym zdarzeniu drogowym. Na Puławach w godzinach popołudniowych policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu dwóch osób przy ul. Lubelskiej. Tam 27-letni kierowca BMW z impetem wjechał w matkę i jej 3-letnie dziecko.

Policja udostępniła nagranie przedstawiające moment zdarzenia. Jak widać na filmie, 3-letni chłopiec wraz z mamą przechodzili przez przejście dla pieszych (paliło się zielone światło). Wtem wjechał w nich kierowca BMW. Siła uderzenia była tak silna, że matka i jej dziecko znaleźli się w powietrzu, a potem oboje upadli na asfalt.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca BMW był trzeźwy.