Afrykański żar wyleje się z nieba nad Polską. IMGW już wydało ostrzeżenia

Zgodnie z długoterminowymi prognozami pogody od nadchodzącego weekendu do Polski wrócą afrykańskie wręcz upały. Z tego powodu IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia dla trzech województw znajdujących się na zachodzie kraju.

Zgodnie z prognozami pogody długoterminowej od nadchodzącego weekendu do Polski wrócą afrykańskie upały. Fot. East News/ ARKADIUSZ ZIOLEK, wxcharts.com

Zdaniem meteorologów w weekend temperatura na zachodzie Polski może osiągnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Trochę "chłodniej" będzie na północnym wschodzie naszego kraju, gdzie przewiduje się 25 kresek powyżej zera. Meteorolodzy prognozują, że nad morzem termometry pokażą ok. 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przez co odczuwalna temperatura może być nieco wyższa.

Synoptycy od dawna zapowiadali, że lato 2023 będzie długie i upalne. Zgodnie z ich prognozami w najbliższych dniach poleje się żar z nieba. Dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami.

Pogoda dopisze urlopowiczom

– Nad nami jest wyż Olenka, znany szerzej pod nazwą antycyklon. Przynosi piękną pogodę, czyli mało chmur, dużo słońca. Czasami nad ranem pojawią się mgły ograniczające widoczność do 500 metrów. W górach będą unosić się dłużej niż do godzin porannych. Sprawę może też komplikować brak wiatru, przez co mgły mogą się dłużej utrzymywać – powiedział ekspert IMGW Grzegorz Walijewski w komentarzu dla naTemat.

Osoby, które wzięły urlop na początku września, mogą być bardzo zadowolone, bo aura będzie spokojna. Nad morzem pogoda będzie idealna na spacer wzdłuż plaży. Ci, którzy wolą poleniuchować na kocu również będą zadowoleni. Pojezierze będzie dużo cieplejsze, bo tam przewiduje się ok. 28 stopni Celsjusza. Jednak słaby wiatr uniemożliwi żeglowanie. Ci, którzy preferują upały, powinni wybrać się w centralną Polskę.

Przez cały wrzesień prognozuje się temperatury powyżej średniej.