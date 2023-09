Będzie 30 stopni? Zapytaliśmy synoptyka z IMGW. "Pogratulować tym, którzy mają urlop"

Pogoda na jesień zapowiada się słonecznie. Niektóre doniesienia mówią o tym, że ma być nawet... 30 stopni. Wszystko za sprawą antycyklonu, który przyniesie nad nasz kraj wysokie temperatury. Na tyle wysokie, że poczujemy się jak w lipcu. Gdzie warto udać się na urlop w najbliższym czasie?

Chociaż synoptycy, zgodnie z modelami prognozowymi, twierdzą, że wrzesień będzie wyjątkowo ciepły, to w internecie nadal sporo jest niedowiarków, którzy pytają "Gdzie niby będzie tak ciepło?", "Takie temperatury? Niemożliwe."

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami postanowiliśmy porozmawiać o pogodzie na najbliższe tygodnie z ekspertem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorzem Walijewskim.

Pogoda na jesień. Prognozy na najbliższe dni

Pierwszym pytaniem, które zadaliśmy, a które pojawia się najczęściej i wzbudza najwięcej emocji, było: czy naprawdę będzie 30 stopni Celsjusza we wrześniu? Zdaniem Grzegorza Walijewskiego, który dla naTemat komentował pogodę, obserwując modele, tak, będzie 30 stopni.

Takie wartości zobaczymy w piątek. Według dzisiejszych danych (5 września) w piątek tj. 8 września ma być 29 stopni Celsjusza. Powyżej 29 stopni będzie w sobotę i niedzielę (9-10 września). Tak wysoka temperatura utrzyma się do wtorku, tj. 12 września, a według modeli nawet do środy 13 września. Oczywiście nie w całym kraju zobaczymy takie temperatury, ale w całej Polsce będzie gorąco, czyli powyżej 25 stopni Celsjusza.

Ochłodzenie przyjdzie dopiero w czwartek tj. 14 września, ale tu słowo "ochłodzenie" wcale nie oznacza, że nagle zacznie padać. Od czwartku temperatura będzie oscylować od 22 stopni Celsjusza na zachodzie do nawet 28 stopni w centralnej Polsce. We wrześniu sprawdzą się prognozy długoterminowe, które zapowiadały długie i upalne lato 2023.

– Nad nami jest wyż Olenka, znany szerzej pod nazwą antycyklon. Przynosi piękną pogodę, czyli mało chmur, dużo słońca. Czasami nad ranem pojawią się mgły ograniczające widoczność do 500 metrów. W górach będą unosić się dłużej niż do godzin porannych. Sprawę może też komplikować brak wiatru, przez co mgły mogą się dłużej utrzymywać – komentuje ekspert IMGW.

Czy warto udać się w tym czasie na urlop, pytamy. – Pogratulować tym, którzy zdecydowali się na wolne teraz. Końcówka sierpnia była bardzo przyjemna, początek września także doskonały, spokojna aura – podkreśla Grzegorz Walijewski.

Ekspert jasno wskazuje, gdzie najlepiej jechać. – Nad samym morzem będzie trochę chłodniej, ale nadal dość przyjemnie na spacer wzdłuż plaży. Oprócz spaceru będzie można nawet rozłożyć koc i poleżeć, bo temperatura wyniesie ok. 22-23 stopnie. Na pojezierzu wartości będą oscylować w graniach 27-28 stopni, a niewykluczone, że urlopowicze zobaczą nawet 29 kresek powyżej zera. Wiatr będzie słaby, więc nie będzie najlepszych warunku na żeglowanie.

Jeśli ktoś lubi upały, to koniecznie powinien wybrać się w centralną Polskę. Tam temperatura na pewno będzie powyżej średniej wrześniowej. Cieplej niż na Pomorzu będzie na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach.

Osoby, które zdecydują się jechać w góry, mogą liczyć na solidne 23 stopnie Celsjusza. Jak wynika z prognoz, najbliższy tydzień będzie sprawiedliwy pogodowo dla całej Polski, czyli do 13 września.

Prognoza pogody. Co nas czeka w drugiej połowie września?

Jak podkreśla ekspert, synoptycy tworzą prognozy pogody na ok. 7 dni do przodu. Pogoda, którą podają modele synoptyczne, sprawdza się w ok. 50 proc.

Od 14 do 18 września czeka nas ochłodzenie, ale nie oznacza to, że będzie zimno. Temperatura będzie oscylować między 22 a 28 stopni. Między 16 a 18 września modele przewidują ok. 28-29 stopni. Widać, że będzie ciepło przez najbliższe dwa tygodnie. "Opadów będzie jak na lekarstwo". Niewielkie, przelotne opady deszczu w całym kraju prognozuje się na piątek 15 września.

Zdaniem eksperta, który posiłkował się modelami, wrzesień będzie powyżej normy, tzn. że temperatura na zachodzie będzie o ok. 0,4 stopnie wyższa i o ok. 2 stopnie wyższa na wschodzie.

W tygodniu 18 do 24 września nadal ma się utrzymywać cieplejsze powietrze nad Polską. Nie będzie upałów, ale nadal będzie przyjemnie.

Prognoza pogody. Co nas czeka w październiku?

Eksperymentalne prognozy pogody długoterminowej przewidują, że październik również będzie powyżej normy, jednak opadów będzie więcej niż we wrześniu. Prognozuje się, że Polska będzie pogodowo podzielona. Mieszkańcy północy doświadczą polskiej, złotej jesieni. Z kolei na południu będzie więcej opadów. Średnia temperatura w Polsce północnowschodniej będzie oscylować w okolicach 8 stopni Celsjusza, a w Polsce południowozachodniej może być do 11 stopni.

Warto pamiętać, że są to średnie temperatury, czyli te, które wylicza się z dni i nocy razem. Zdaniem eksperta, jeśli średnia temperatura będzie wynosić ok. 8 do 11 stopni, to znaczy, że maksymalna może wynieść ok. 20 stopni.

W listopadzie, według modeli pogodowych, średnie wartości będą oscylować od 4 do 6,5 stopni Celsjusza. Temperatura może wynieść kilkanaście stopni, ale, jak podkreśla ekspert, trudno teraz przewidywać, jaka będzie pogoda na 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych.