Przetakiewicz w ogniu krytyki. Korwin-Piotrowska uderza w projektantkę

Joanna Przetakiewicz niedawno naraziła się opinii publicznej. Projektantka wystąpiła na panelu dyskusyjnym dotyczącym ekologii w modzie, na który przybyła prywatnym helikopterem. Jej zachowanie skrytykowała między innymi Maja Staśko czy bloger PigOut. Teraz głos zabrała Karolina Korwin-Piotrowska.

Korwin-Piotrowska uderza w Przetakiewicz. Poszło o lot helikopterem Fot. instagram.com / @karolinakp; @joannaprzetakiewicz

Joanna Przetakiewicz to polska projektantka mody, przedsiębiorczyni, założycielka i dyrektorka modowej marki oraz dyrektorka kreatywna domu mody "La Mania". Celebrytka nieustannie pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z internautami swoimi działaniami zawodowymi. Projektantka ostatnio została zaproszona na XXXII Forum Ekonomiczne, które odbywa się w dniach 5-7 września 2023 w Karpaczu.

Korwin-Piotrowska uderza w Przetakiewicz. Poszło o lot helikopterem

Przetakiewicz uczestniczyła w panelu dyskusyjnym dotyczącym ekologicznej mody. Sama idea wydawałaby się bardzo szlachetna, gdyby nie fakt, że milionerka wybrała na tę okazję bardzo nieekologiczny środek transportu. W Karkonosze wybrała się helikopterem, co wywołało lawinę negatywnych komentarzy.

Internauci natychmiastowo zarzucili jej hipokryzję. Swoje zdanie w temacie przedstawiła między innymi Maja Staśko, która zwróciła uwagę na niestosowne zachowanie celebrytki. "Gdy zwykli ludzie słyszą, że żyją nieekologicznie, bo chcą ocieplić dom na zimę dla rodziny, milionerzy lecą prywatnymi samolotami i helikopterami na wydarzenia o ekologii" – podkreśliła aktywistka.

Nie jest tajemnicą, że maszyny lotnicze nie należą do ekologicznych środków transportu. Wszystko za sprawą spalania ogromnej ilość paliwa. W efekcie samoloty czy helikoptery emitują do atmosfery wiele zanieczyszczeń, jak chociażby dwutlenek węgla. Celebrytkę skrytykował również bloger, który działa w sieci pod pseudonimem PigOut.

"Heheszek polega na tym, że poleciała tam helikopterem, co prawdopodobnie wygenerowało więcej CO2 niż zaradni panowie (razem wzięci), którzy odkryli, że nie ma sensu przepłacać za ekogroszek, skoro stare kalosze też spoko się fajczą, przez rok" – napisał ironicznie internauta.

Jego wpis skomentowała Karolina Korwin-Piotrowska, która nie przebierała w słowach. Przypomnijmy, że panie swojego czasu pracowały w tej samej stacji. Mimo wszystko to nie był powód do tego, by dziennikarka potraktowała ją ulgowo. "Marzyłabym o tym, by odcięci od bazy, medialni pseudo milionerzy przestali nam mówić jak żyć. Robi siarę i jeszcze się tym chwali. Epickie" – napisała.

Warto podkreślić, że do tej pory Przetakiewicz do tej pory unikała medialnych afer i wdawania się w dyskusje. Sama zainteresowana do tej pory nie odniosła się do zarzutów, choć słów krytyki cały czas nie brakuje. Być może i tym razem milczenie okaże się najlepszym wyjściem, by zażegnać potencjalny kryzys wizerunkowy.