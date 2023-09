Edyta Górniak ujawniła, czego nie zrobi dla syna. "Powiedziałam mu to wprost"

Nie jest tajemnicą, że Edytę Górniak łączy z synem wyjątkowa więź. Allan Krupa zawsze może liczyć na wsparcie mamy. Mimo wszystko wokalistka potrafi stawiać granice. Zdradziła, czego z pewnością dla niego nie zrobi. Enso już odpowiedział na słowa mamy.

Edyta Górniak ma niezwykle ciepłą relację ze swoim jedynym synem. Mocno wspiera go w realizacji artystycznych planów. Allan Krupa może liczyć na mamę pod każdym kątem. Mimo wszystko od pewnego czasu postawił na niezależność – mieszka sam, a w maju podszedł do egzaminu na prawo jazdy, który zdał z powodzeniem.

Następnym krokiem i wielkim marzeniem Krupy jest własne auto. Mimo wszystko Górniak w najnowszym wywiadzie dla "Życia na gorąco" podkreśliła, że choć jest bardzo dumna z syna, potrafi postawić granicę. Jak się okazało, wokalistka nie w planach kupować auta swojemu synowi.

"Nie zrobię tego i mu to wprost powiedziałam. (...) Kochającym trzeba być mądrze. Nie mogę wyręczyć go w jego rozwoju. Wiem, że jeśli sam zapracuje na to wymarzone od dzieciaka auto, będzie to dla niego ogromna satysfakcja i ważny etap w dojrzałości. I też będzie miał zupełnie inną relację z pieniądzem. Jedyne, co mu zaproponowałam, to, że mogę mu dołożyć, jeśli przyniesie własny kapitał" – poinformowała Edyta Górniak.

Allan Krupa w rozmowie z portalem plejada.pl zareagował na słowa swojej mamy. Przyznał, że będąc rodzicem, miałby takie samo podejście jak ona. Enzo podkreślił, że nigdy nawet nie miał zamiaru prosić o pieniądze na zakup samochodu. "Nigdy bym jej nie poprosił o coś takiego. Samochód to jest moja zachcianka i nigdy by mi nie przeszło przez gardło, by o zachcianki prosić mamę. Ja jako rodzic postąpiłbym identycznie" – podsumował Allan Krupa.

O Allanie Krupie zrobiło się głośno głównie za sprawą tego, że jest synem jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek. Do tej pory nie było tajemnicą, że Allan był w szczęśliwym związku z Angeliką, która swoją karierę ochoczo rozwija na TikToku. Choć jeszcze niedawno w rozmowie z portalem Jastrząb Post przyznał, że jest naprawdę szczęśliwy, w sierpniu wyszło na jaw, że ich związek nie przetrwał próby czasu.

Teraz w najnowszym wywiadzie dla Plejady aspirujący raper po raz pierwszy szczerze opowiedział o powodach zerwania. – Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać – poinformował.

W trakcie wywiadu nawiązano do informacji, jakoby para nie mogła się porozumieć przez zbyt porywczą i nieprzemyślaną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Jak się okazało, ogromnym wsparciem dla Allana, jak również Angeliki w tym trudnym czasie okazała się Edyta Górniak, na którą mogli liczyć w każdej chwili.

– Raczej nie (był to powód – przyp. red). To były kwestie osobowości i charakteru. (...) Moja mama naprawdę bardzo mocno pomogła w tym całym procesie i zdecydowanie Angelice też bardzo pomogła licznymi rozmowami, więc jestem bardzo wdzięczny za to, że to zrobiła. Wsparła obie strony bardzo. Tak naprawdę ze wszystkimi problemami mogę przyjść do mamy – podsumował raper.