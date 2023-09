Rafał Trzaskowski był przesłuchiwany przez prokuraturę. Prezydent Warszawy okazuje się być świadkiem w śledztwie dotyczącym korupcji, o którą oskarżeni są były szef pracodawców RP Rafał Baniak i były minister skarbu, a ostatnio sekretarz m.st. Warszawy Włodzimierz Karpiński.

W czwartek potwierdzono, że Rafał Trzaskowski został przesłuchany w sprawie korupcji w związku z podpisywaniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w stolicy. Monika Beuth z Urzędu Miasta Warszawa potwierdziła mediom, że prezydent faktycznie zjawił się na przesłuchaniu.

Więcej informacji podał już rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. – Mogę potwierdzić, że 5 września pan Rafał Trzaskowski został przesłuchany w charakterze świadka w mazowieckim Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Warszawie – stwierdził cytowany przez Onet.pl.

Łukasz Łapczyński dodał, że Rafał Trzaskowski został przesłuchany "na okoliczności będące przedmiotem ustaleń śledztwa".

Sprawę prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK, który postawił już zarzuty Włodzimierzowi Karpińskiemu i Rafałowi Baniakowi. Trzaskowski jest świadkiem w śledztwie przeciwko temu pierwszemu.

Włodzimierz Karpiński był ministrem skarbu w latach 2013-2015 w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Pod koniec 2019 roku został powołany na stanowisko prezesa warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Niecałe dwa lata później wygrał konkurs na sekretarza miasta Warszawa. To w trakcie pełnienia tej ostatniej funkcji został aresztowany przez Centralne Biuro Śledcze na wiosnę 2023 roku.

Karpiński został zatrzymany wówczas na 90 dni, a Rafał Trzaskowski zdecydował, że zawiesi go w sprawowaniu stanowiska sekretarza miasta.

"W Polsce, w którą wierzę i o którą będę walczył, obowiązuje zasada domniemania niewinności. W Polsce PiS obowiązuje zasada domniemania winy. Włodzimierz Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków Sekretarza m.st. Warszawy. Ale o tym, czy jest winny, czy niewinny, zdecyduje sąd" – napisał na początku marca w mediach społecznościowych prezydent Warszawy.

Karpiński usłyszał zrzut korupcji oraz powoływania się na wpływy. 6 września Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że były minister w areszcie zostanie co najmniej do 24 listopada i nie może on wyjść na wolność nawet po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Więcej informacji wkrótce.