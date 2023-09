Owsiak poparł Holland i w mocnych słowach zwrócił się do Ziobry. "To ja panu powiem"

Zbigniew Ziobro w ostrych słowach wypowiedział się na temat najnowszego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Porównał jej twórczość do działania nazistowskiej propagandy. W obronie reżyserki stanął m.in. Jerzy Owsiak, który odbił piłeczkę Ziobrze i zauważył, że znamiona nazistowskiej propagandy noszą raczej materiały Telewizji Publicznej. Podał przykłady.

Jerzy Owsiak wsparł Agnieszkę Holland. Nazistowską propagandę zarzucił TVP Fot. Oleg Marusic/REPORTER

Jerzy Owsiak wsparł Agnieszkę Holland

Jerzy Owsiak nie przebierał w słowach. Uznał, że nazistowska propaganda, o którą Zbigniew Ziobro oskarża Agnieszkę Holland, jest w Telewizji Publicznej.

"Jej przykładem jest między innymi, materiał pani Pieli w programie 'Minęła 20' o działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Plastelinowy świat pani Pieli jako żywo jest kalką nazistowskiej propagandy z lat 30" – napisał lider WOŚP na Facebooku.

"Zagrał pan nazistowską kartą, która wpisuje się niesamowicie we współczesny język ekipy rządzącej. Jest to podłe, przerażające i pełne strachu o najbliższą przyszłość" – dodał i zaapelował do Ziobry, by ten przestał używać "tego krwawego i przerażającego języka".

Szef WOŚP przekazał też, że złożył podpis pod listem w obronie polskiej reżyserki. "Mam nadzieję, że po 15 października za każde swoje tak podłe słowo wytłumaczy się pan przed niezależnym polskim sądem" – stwierdził.

"W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland" – napisał szef Suwerennej Polski w odniesieniu do filmu reżyserki "Zielona granica".

Jak informowaliśmy w naTemat, Agnieszka Holland również odpowiedziała Zbigniewowi Ziobrze, domagając się przeprosin i grożąc pozwem. W oświadczeniu podkreśliła, że jego post "w sposób oczywisty narusza jej dobra osobiste i stanowi zniesławienie".

Reżyserka żąda od Ziobry także wpłaty 50 tysięcy złotych na rzecz organizacji "Dzieci Holokaustu". Jeśli Ziobro nie zrobi tego w ciągu siedmiu dni, Holland zapowiedziała podjęcie kroków prawnych.

Film Holland doceniony na świecie, krytykowany nad Wisłą

"Potrzeba bardzo wiele złej woli i całkowitego braku zasad moralnych, by w 'Zielonej Granicy' zobaczyć coś innego, by porównać ją z nazistowską propagandą. Przed taką nikczemnością mam zamiar bronić się na drodze prawnej" – podkreśliła Holland. Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Zielona granica" miała już pokaz na Festiwalu Filmowym w Wenecji i dostała owację na stojąco. W serwisie Rotten Tomatoes, który agreguje recenzje, ma ocenę 88 procent wystawioną na podstawie 8 tekstów. Póki co, tylko jeden krytyk wystawił negatywną notę.

Jak pisał w naTemat Bartosz Godziński, film, który zbiera w Wenecji świetne recenzje, nad Wisłą padł ofiarą prawicowego hejtu. Na portalu Filmeb, czyli największej bazie filmowej w polskiej sieci, zaraz po włączeniu ocen, zaczął się prawicowy review bombing. Kilkudziesięciu użytkowników wystawiło "Zielonej granicy" średnią 2/10. Dla zasady, bo przecież większość nie widziała tej produkcji w Wenecji, a polska premiera przypada dopiero na 22 września.