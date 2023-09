Jeśli czekaliście na złotą polską jesień, to macie powody do radości. Pogoda w weekend naprawdę dopisze, a sprzyjająca aura pojawi się już w piątek. Bo na sam początek weekendu w wielu miejscach Polski będzie aż 30 stopni Celsjusza. Chłodniej nie będzie także w sobotę i niedzielę. Załamanie pogody nastąpi jednak po weekendzie.

Pogoda na weekend. 9 i 10 września będzie upalny. Fot. WXCHARTS

Pogoda na weekend – 9 i 10 września

W piątek na terenie całej Polski będzie ciepło i słonecznie, co nastroi nas pozytywnie na nadchodzący weekend. Wszędzie pogoda będzie przyjemna, ale nad morzem pojawi się niewielkie zachmurzenie.

W piątek w ciągu dnia nad morzem temperatura wyniesie od 23 stopni Celsjusza, na wschodzie 25, w centrum ok. 27-28, a na zachodzie lokalnie sięgnie nawet do 30 stopni. Jeśli w ogóle pojawi się wiatr, to będzie słaby, momentami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. W weekend mieszkańcy wielu polskich miast także zobaczą na termometrach 30 stopni.

Jak czytamy na stronie IMGW, w nocy z piątku na sobotę niebo będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, w rejonach występowania mgieł zachmurzenie duże. Gdzieniegdzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 500 m, lokalnie do 200 m. Temperatura minimalna od 11°C na wschodzie do 16°C na zachodzie i 18°C nad morzem, chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich.

Jaka będzie pogoda w sobotę 9 września? Nad ranem mogą pojawić się mgły, dzień minie bezchmurnie w większości kraju, na północy może pojawić się zachmurzenie, jednak będzie ono małe bądź przejściowo umiarkowane. Jaka będzie temperatura maksymalna? Od 25°C na północnym wschodzie do 28°C w centrum i 30°C na zachodzie, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, od 22°C do 25°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na zachodzie okresami umiarkowany południowo-wschodni. Jak podaje IMGW, w najbliższych dniach słoneczną i bardzo ciepłą pogodę w Polsce zagwarantuje rozległy wyż, obejmujący centralną i wschodnią część Europy. Z dobrych wiadomości, musimy także wiedzieć, że do wtorku w ogóle nie pojawią się opady deszczu.

Po weekendzie jednak nastąpi małe załamanie pogody. Wakacyjna aura powinna się utrzymać do środy. Wtedy – jak przewidują synoptycy IMGW – nastąpi załamanie. W środę od zachodu nasunie się niż i strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, niewykluczone są też lokalne burze. Już od czwartku w całym kraju zrobi się nieco chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie około 19 stopni, 20 stopni. Należy więc przygotować parasolki, płaszcze i kalosze.