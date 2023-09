Kwaśniewski wpadł na strzyżenie do Nergala. Muzyk wyjawił... czego napił się były prezydent

Warszawski salon barberski, należący do Nergala, miał ostatnio zaszczyt gościć byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W udostępnionym wideo, Adam Darski szczegółowo zrelacjonował, jak przebiegało spotkanie z wyjątkowym klientem. Ujawnił również, jakiego napoju zażyczyła sobie na miejscu dawna głowa państwa.

Kwaśniewski odwiedził salon Nergala. Muzyk zdradził... czego się napił Fot. Lukasz Kalinowski/East News; WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Nergal wyjawił, że Aleksander Kwaśniewski korzysta z usług jego salonu

Nie sposób zaszufladkować Adama "Nergala" Darskiego jako postać mało kontrowersyjną, bowiem artysta jest znany z wielu skandali. Nie tak dawno, lider formacji Behemoth wraz z resztą składu zespołu został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w związku z zarzutami domniemanego znieważenia polskiego godła. Mimo że wielbiciele muzyki heavy metalowej cenią go od wielu lat, szerokie grono publiczności poznało go najpierw jako partnera Dody, a następnie jako jednego z jurorów w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland".

Działalność Nergala nie ogranicza się jedynie do muzyki. Artysta jest także właścicielem jednego z warszawskich salonów barberskich.

Niedawno jego zakład, zajmujący się męskimi czuprynami i brodami, odwiedził były prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski. Nergal na swoich profilach w mediach społecznościowych szczegółowo zrelacjonował przebieg tej wizyty, w tym również ujawnił, na jaki napój skusił się mąż Jolanty Kwaśniewskiej podczas strzyżenia.

– Wodę. Czystą wodę niegazowaną. Ja bardzo szanuję prezydenta byłego, jego małżonkę, którą kiedyś miałem zaszczyt poznać i porozmawiać – zaznaczył na samym początku nagrania.

W opublikowanym materiale wideo, muzyk przyznał, że osobiście nie był obecny w salonie w trakcie wizyty Aleksandra Kwaśniewskiego. Jednakże personel salonu przedstawił mu fotografie dokumentujące, jak polityk prezentował się przed i po wykonaniu usługi.

– Niestety jedyne co widziałem to fantastyczne zdjęcia przed i po, bo on naprawdę wygląda świetnie. Po prostu tak powinien wyglądać facet w wieku ilu? 60 lat? Nie wiem, ile ma lat, ale wygląda po prostu zaj*****ie i to jest super – powiedział z entuzjazmem Nergal.

– Więc jakby znowu, prezydent, ale na koniec dnia jest to mężczyzna, który chce sobie uczesać włosy, zrobić brodę, jak jest łysy, to po prostu się goli brzytwą itp. To jest cały serwis, to jest cały rytuał – dodał.

Pod filmikiem, w którym artysta opowiada o wizycie wyjątkowego klienta, pojawiło się sporo komentarzy, gdzie internauci wyrażali swój szacunek i sympatię dla ex prezydenta.

"Ulubiony prezydent, klasa sama w sobie. A pani Jolanta była najlepszą pierwszą damą, jaką mogliśmy kiedykolwiek mieć"; "Ciepłe słowa. Fajnie się tego słucha. Też lubię naszego byłego prezydenta"; "Pan Prezydent to klasa sama w sobie, od lat. Nic dziwnego skoro odwiedził to miejsce" – pisano.

Niedawno Kwaśniewski był operowany

Pod koniec sierpnia Aleksander Kwaśniewski odwołał zaplanowane publiczne wystąpienia, m.in. to na podczas Festiwalu Miasto Słowa, z powodu stanu zdrowia. Okazało się, że były prezydent przeszedł poważną operację kolana.

Głos w sprawie jego stanu zdrowia zabrała jego córka, Aleksandra Kwaśniewska. – Wszystko jest na dobrej drodze, dziękujemy za troskę. Rehabilitacja trwa, jesteśmy dobrej myśli. Nie jest to nic tragicznego, damy radę – uspokoiła na łamach "Faktu". Warto zaznaczyć, że pomijając problemy z kolanem, była głowa państwa od lat cieszy się dobrym zdrowiem i kondycją. Polityk ma 68 lat.