"No łaskawca, doprawdy ludzki Pan". Fala komentarzy po szokujących słowach Kaczyńskiego

Prawo i Sprawiedliwość niemal zakazało aborcji w Polsce. Kobiety boją się teraz rodzić dzieci. Tymczasem podczas konwencji w Końskich prezes PiS stwierdził, iż "kobieta w ciąży ma pełne prawo do życia i zdrowia". Ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego wywołała falę komentarzy.

Absurdalne słowa Kaczyńskiego o ciężarnych. Fala komentarzy. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Końskich poruszył wątek wartości życia ludzkiego. – Niestety, nie jest to dzisiaj oczywiste. W wielu krajach jest wiele ideologii bardzo ekspansywnych, które tę wartość życia człowieka podważają. Człowiek ma żyć wtedy, gdy jest zdrowy, silny, gdy mu dobrze, gdy jest szczęśliwy, gdy jest młody, a później...Później to może być różnie. My te ideologie z całą siłą odrzucamy – stwierdził.

W jego wystąpieniu nie zabrakło także wątku kobiet w ciąży. – My też odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia i zdrowia. To prawo musi być, jak to kiedyś mówiono, obserwowane, czyli uznawane. I my je uznajemy – przekonywał.

Fala komentarzy po szokujących słowach prezesa PiS

Słowa te oburzy bardzo wiele osób. "Kaczyński podsumował bestialstwo swoich rządów. 'Kobieta w ciąży TEŻ ma prawo do życia'. Niech ten człowiek wreszcie skorzysta z prawa do zniknięcia z życia polskich kobiet" – napisała Aleksandra Gajewska z KO.

A Małgorzata Kidawa-Błońska dodała do tego: "Konwencja programowa KO - konkretne rozwiązania, które przywrócą kobietom godność i prawo do decydowania o sobie. W tym samym czasie łaskawca Kaczyński uznaje, że w sumie, to kobieta w ciąży też ma prawo do życia. To nie jest śmieszne. To jest straszne".

Komentujący: Bardziej niezręcznie już nie można było się wypowiedzieć

"Serio? Wydawałoby się, że to oczywiste. Jak się okazuje nie, bo prezes partii rządzącej Kaczyński – niemal od tego stwierdzenia – uznał, że warto rozpocząć" – uważa dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej" Klara Klinger. "Bardziej niezręcznie już nie można było się wypowiedzieć" – podkreśliła za to Joanna Miziołek z "Wprost".

"Fajnie, że kobieta w ciąży TEŻ ma prawo do życia. Niemalże jak człowiek, brawo!" – dodał Patryk Słowik z Wirtualnej Polski. "Podobno Kaczyński doszedł dzisiaj do wniosku, że kobieta w ciąży 'TEŻ ma prawo do życia'. No łaskawca, doprawdy ludzki Pan..." – taki wpis dodał aktor i dziennikarz Krzysztof Luft.

Warto też przypomnieć, że PiS ma niewiele do zaoferowania nowoczesnym kobietom. W ostatnich latach było już kilka głośnych przypadków ciężarnych, które zmarły, gdyż nie otrzymały fachowej pomocy. Tak stało się m.in. z 33-letnią Dorotą, która trafiła pod koniec maja do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z powodu przedwczesnego odpłynięcia wód płodowych. Kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Po trzech dniach pobytu na oddziale położniczym jej stan nagle się pogorszył. Kobieta zmarła.