"Wychodzi ich prawdziwa natura". Awantura o chleb po konwencji KO

W sobotę w sieci pojawiło się zdjęcie bochenka chleba z napisem "Tusk". Leżał on obok pojemników na segregowane śmieci. Zdjęcie wywołało ożywioną dyskusję, szczególnie po prawej stronie sceny politycznej. Opozycja uznała, że to ustawka. Głos zabrał również fotograf.

Chleb przy śmietniku po konwencji KO. Fot. Wojciech Olkusnik/East News/Rafał Bochenek (Twitter)

Awantura o zdjęcie chleba po konwencji KO

Zdjęcie zostało zrobione podczas sobotniej konwencji KO. Fotografię w sobotę po południu zaczęli udostępniać politycy związani z PiS. "I to jest jedyny, prawdziwy konkret o PO: gdy tylko zgasną kamery, wychodzi ich prawdziwa natura... obraz mówi więcej niż 1000 słów" – taki post na Twitterze dodał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Na zdjęciu widzimy chleb obok śmietnika.

"Panie prezydencie Tarnowa, razem z Donaldem Tuskiem zawiózł pan autokarami ludzi bez kultury i bez szacunku do miasta! W Tarnowie szanuje się chleb - owoc ciężkiej pracy ludzi. Wy nawet chleba nie potraficie uszanować, a co dopiero ludzi" – napisał z kolei radny Mateusz Janiczek z PiS.

Także premier Mateusz Morawiecki dodał zdjęcie, na którym całuje chleb. Zamieścił do tego cytat z Cypriana Kamila Norwida: "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba. Podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Dla darów Nieba. Tęskno mi, Panie".

Przedstawiciele KO uważają jednak, że jest to ustawka. "Żenująca ustawka" – ocenił poseł Arkadiusz Myrcha pod postem Rafała Bochenka. "Zamiast taniej prowokacji, proponuję zajrzeć do naszych konkretów" – dodała do tego Monika Wielichowska.

Autorem zdjęcia jest fotograf Artur Gawle. "Oświadczam, że fotografia mojego autorstwa, wykonana dziś na konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej jest wykorzystywana politycznie bez mojej wiedzy i zgody. Przez obie strony. To obrzydliwe" – napisał na Facebooku.

Temat pierwszy poruszył portal Tarnowska.TV. "Dawniej było więcej szacunku dla chleba. W domach, gdy upadła kromka na ziemię, podnoszono ten kawałek ze czcią, a niekiedy całowano z godnością, pokazując szacunek dla rolników i trudów związanych z pracą na roli" – zwrócono uwagę w artykule na ten temat.

Co ogłoszono na konwencji KO w Tarnowie?

Przypomnijmy, że na konwencji Koalicji Obywatelskiej zaprezentowano 100 konkretów, które partia chce wprowadzić w Polsce po wyborach. Dotyczą one m.in. gospodarki, praw kobiet czy szkolnictwa. Oto kilka punktów, które tam zaprezentowano:

aborcja do 12 tygodnia będzie legalna i bezpłatna oraz dostępna;

likwidacja funduszu kościelnego;

finansowanie in vitro z budżetu państwa;

skrócenie kolejek do specjalistów,

wprowadzenie systemu rezerwacji wizyt;

blokada sprzedaży Lotniska Chopina w Warszawie;

rozdział państwa od Kościoła;

wprowadzenie związków partnerskich;

dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty;

uwolnienie handlu w niedzielę;

realizacja polityki antyprzemocowej

zapewnienie finansowania z Unii Europejskiej ws. granicy z Białorusią.

O reszcie pomysłów KO, które omówiono w Tarnowie, można przeczytać pod tym linkiem.