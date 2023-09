"Straszna hipokryzja". Posłanki PiS i Lewicy pokłóciły się o słowa Kaczyńskiego

Podczas konwencji w Końskich prezes PiS stwierdził, iż "kobieta w ciąży ma pełne prawo do życia i zdrowia". Te słowa wywołały falę komentarzy, a w niedzielę w studiu Radia Zet pokłóciły się o to posłanki PiS i Lewicy.

Polityczki PiS i Lewicy pokłóciły się w Radiu Zet. Fot. Radio Zet/zrzut ekranu

– Prezes PiS powiedział bardzo wyraźnie. W naszym wypadku prawo do życia mają również dzieci te poczęte. I tu dzieli nas przepaść, bo w programie Lewicy są opowieści o skracaniu życia – powiedziała w Radiu Zet Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.

Spięcie między polityczkami PiS i Lewicy w Radiu Zet

Dodała też, że "kobiety mają prawo do życia, do opieki". Z kolei posłanka Lewicy Katarzyna Kotula oponowała, że "to jest straszna hipokryzja, co mówi".

Podczas programu padło też pytanie, czy w resorcie zdrowia będą kontynuowane prace nad wytycznymi dla lekarzy zezwalającymi na aborcję w sytuacji zagrożenia życia kobiety.

Stachowiak-Różecka stwierdziła, że "sytuacji zagrożenia życia i zdrowia kobiety aborcja jest dopuszczalna. – Natomiast pani z Lewicy krzyczała mi tu do ucha, że to wspaniale, że chronimy zdrowie kobiety. Oczywiście, że chronimy – kontynuowała.

Kotula: Dziękuję, że prezes pozwolił nam żyć, naprawdę

– Dziękuję, że prezes pozwolił nam żyć, naprawdę – ironizowała w odpowiedzi Kotula, a polityczka PiS zwróciła uwagę, że posłanka Lewicy jej przerywa. – Prezes PiS powiedział bardzo wyraźnie. W naszym wypadku prawo do życia mają również dzieci te poczęte. I tu dzieli nas przepaść, bo programie Lewicy są opowieści o skracaniu życia, prawie do aborcji – przypomniała.

Kotula wówczas podkreśliła, że aborcja musi być legalna, bezpieczna, darmowa, dostępna. – To, co zrobiliście wy, to jest polityczny wyrok, albo wyrok na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego, który zaostrzył i tak już surowe prawo aborcyjne – podsumowała.

Przypomnijmy: PiS w czasie swoich rządów zakazał niemalże aborcji (w tym przy chorobach czy deformacjach płodu). Było już kilka przypadków kobiet, które zmarły, gdyż w szpitalach nie udzielono im fachowej pomocy. Lekarze bardziej dbali o płód pacjentki niż jej życie.

Szokująca wypowiedź Kaczyńskiego na konwencji w Końskich

O co chodzi dokładnie z wypowiedzią Kaczyńskiego? Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Końskich poruszył wątek wartości życia ludzkiego. – Niestety, nie jest to dzisiaj oczywiste. W wielu krajach jest wiele ideologii bardzo ekspansywnych, które tę wartość życia człowieka podważają. Człowiek ma żyć wtedy, gdy jest zdrowy, silny, gdy mu dobrze, gdy jest szczęśliwy, gdy jest młody, a później...Później to może być różnie. My te ideologie z całą siłą odrzucamy – stwierdził. W jego wystąpieniu nie zabrakło także wątku kobiet w ciąży. – My też odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia i zdrowia. To prawo musi być, jak to kiedyś mówiono, obserwowane, czyli uznawane. I my je uznajemy – przekonywał.