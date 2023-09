Do tragicznego wypadku doszło na końcowym odcinku obwodnicy Trójmiasta. Zderzył się tam samochód osobowy z dostawczakiem. Dwie osoby nie żyją. Zdarzenie spowodowało gigantyczne utrudnienia w ruchu w Gdańsku i okolicach.

Wypadek w Gdańsku spowodował bardzo duże utrudnienia w ruchu. Fot. Google maps/PSP w Pruszczu Gdańskim

Jak podają lokalne media, do wypadku na Obwodnicy Trójmiasta doszło około godz. 12:30 na wysokości Juszkowa na jezdni w kierunku bramek autostrady A1.

Tragiczny wypadek w Trójmieście. Gigantyczne utrudnienia w ruchu

– Pojazd marki Ford najechał na tył Mercedesa Sprintera. Jadący autem osobowym dwaj mężczyźni zginęli na miejscu – przekazał portalowi Trójmiasto.pl mł. asp. Karol Kościuk, oficer pasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

"Wypadek drogowy z udziałem busa i samochodu osobowego na drodze ekspresowej S6 w miejscowości Juszkowo. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, jedna osoba poszkodowana zabrana przez ZRM do szpitala. Na miejscu pracowało trzy zastępy straży pożarnej. Obydwa pasy w kierunku Łodzi zamknięte na czas czynności prowadzonych przez policję i prokuraturę" – dodano w komunikacie pruszczańskiej PSP Choć wypadek wydarzył się w południe, to naprawdę gigantyczne utrudnienia w ruchu w Gdańsku spowodował dopiero, gdy zaczął się popołudniowy szczyt komunikacyjny. W chwili publikacji tego artykułu ok. godz. 17:00 przepustowość głównych gdańskich arterii prowadzących przez centrum i na południe aglomeracji wyglądała w ten sposób:

Fot. Google Maps

Ogromny korek powstał de facto od Gdańska-Wrzeszcza po południowe krańce Pruszcza Gdańskiego. Trudne warunki drogowe są też od wlotu trasy S7 w Przejazdowie po okolice Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy i Żukowa.