Kazadi wymownie oceniła Dodę. "Wszystko śmieszne, albo chamskie"

Doda od momentu "12 kroków do miłości" pędzi niczym huragan i nie zamierza zwalniać tempa. Właśnie rozpoczęła przygotowania do największej trasy koncertowej w swoim życiu, co relacjonuje w najnowszym reality show Polsatu "Doda. Dream Show". Teraz Patricia Kazadi wymownie oceniła wokalistkę i zdradziła, co sądzi na temat jej reality.

Kazadi oceniła Dodę. Zdradziła, co sądzi o jej reality na antenie Polsatu Fot. instagram.com / @kazadi_official; @dodaqueen

Ostatnie półtora roku to najbardziej płodny okres w 20-letniej karierze Dody. Jej płyta "Aquaria" oraz niemal wszystkie numery, które z niej pochodzą, stały się radiowymi hitami. Na dodatek niedawno wypuściła kawałek ze Smolastym, który rozbił bank odsłon.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 4 września widzowie telewizji Polsat mogli obejrzeć pierwszy odcinek "Doda. Dream Show". Nikogo nie zdziwił fakt, że wzbudził on sporo kontrowersji. Widzowie ochoczo komentowali to, co obejrzeli na szklanym ekranie. To, co im się nie spodobało to fakt, w jaki sposób artystka traktuje swoich współpracowników.

Jak na razie drugie reality show Dody nie pobiło oglądalności "12 kroków do miłości". Jak donoszą Wirtualne Media pierwszy odcinek "Doda. Dream Show" oglądało średni 454 tys. widzów. W porównaniu do miłosnego reality to prawie o połowę mniej (pierwszy odcinek "12 kroków" obejrzało średnio 810 tys. widzów). W poniedziałek 11 września wyemitowany zostanie drugi odcinek show. Wówczas okaże się, czy oglądalność będzie rosła, czy też spadała.

Bez względu na to, w najnowszym wywiadzie Patricia Kazadi zdradziła, że zasiądzie przed telewizorem, by oglądać reality Dody. Wokalistka w rozmowie z portalem plotek.pl dosadnie oceniła koleżankę z branży oraz jej temperament.

Oglądałam poprzednie, bo bardzo lubię ją oglądać. Po prostu ona jest rozrywką. Wszystko to, co ona mówi, jest albo śmieszne, albo trochę chamskie, ale zarazem śmieszne. Lubię jej sarkazm, dystans i poczucie humoru, więc będę oglądać nowe reality. To takie guilty pleasure, tak jak oglądamy Kardashianki, czy inne tego typu programy. Trzymam bardzo kciuki. Patricia Kazadi

Choć na ten moment program nie bije rekordów oglądalności, rynek muzyczny jak wspomnieliśmy wcześniej zawojował najnowszy utwór Dody i Smolastego. Piosenka "Nim zajdzie słońce" na YouTube została już odtworzona ponad 24 miliony razy. Warto podkreślić, że to ogromny sukces, a duet z raperem dobitnie doceniła Kazadi.

"Bardzo szanuję Smolastego i Dodę. Ten duet nie miał szans być niepowodzeniem. To nie miało szans nie zostać hitem roku. Te wyniki mówią same za siebie. Jest to trochę jak Sia. Ta melodia taka niosąca... Mnie najbardziej podoba się teledysk. Ten moment, kiedy oni odbijają się w wodzie i to niebo się odbija w wodzie, to coś magicznego" – podsumowała artystka, która niedawno wypuściła najnowszy singiel w duecie z Kayah.